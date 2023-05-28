警鑑定煙花突爆炸 河北派出所4死5傷

昨日網上流傳臧屯派出所爆炸現場拍攝短片，顯示由平房組成的派出所，爆炸點所在房間已經夷為平地、一片焦黑，周邊辦公室的屋頂、牆壁塌下，院內遍佈磚頭，多輛警車被破壞，有一具殘缺不全的遺體在車頭下方。另一段短片可見，與派出所隔街對望的一間電訊營業廳，門窗玻璃都被震碎。

派出所附近商戶向「上游新聞」表示，當天大約下午4時，她正在商店裏午睡，突然聽到「轟」一聲，嚇得連忙跑了出去，後來才知道是旁邊的派出所發生爆炸。事後派出所附近區域全被封鎖，商戶不能回店。臧屯派出所對面即為臧屯鎮政府，本報記者昨撥打臧屯鎮政府和附近商戶電話，均未被接聽。

當地知情者透露，河北省和廊坊市高層官員當天已趕抵大城縣，指揮救援和善後處置，並由省公安廳主導事件調查，法醫人員到現場收集人體組織，以確認失蹤者是否已遇難。

2人失蹤 公安廳遣法醫採檢

今年1月，大城縣宣布繼續實行禁止生產、儲存、運輸、經營、燃放煙花爆竹的規定。

據了解，內地基層警方如接到有人非法買賣、存放煙花爆竹的舉報，或者是警員辦案發現相關情况，會把繳獲的煙花爆竹運到派出所，並訊問疑犯有關煙花爆竹來源，是否有儲存、買賣資質，還要對繳獲的違禁品進行抽樣，去相關的部門進行鑒定，證實其成分是否為煙花爆竹。

消防隊長：現行火藥更易爆

內地一名消防大隊長向本報介紹，以前製作煙花爆竹多用「黑藥」，即黑火藥，當中含有大量木炭；現在的火藥裏面含有較大量的金屬鎂粉和鋁粉、鎂鋁合金粉，俗稱「白藥」，這種火藥遇水或遇潮濕天氣可能會瞬間產生高溫，在遇到其他引燃物或者爆炸物的時候就會有爆炸的風險。又或是遇到靜電、明火、保存不當、碰撞、高溫，都有可能起火或爆炸。

明報記者