警鑑定煙花突爆炸 河北派出所4死5傷

【明報專訊】河北廊坊大城縣一個派出所前日發生罕見的爆炸事件，大城縣政府昨通報，該縣臧屯派出所警員在對涉嫌非法交易的煙花爆竹進行取樣鑑定時發生爆炸，現場4人當場死亡，2人失蹤，另有5名傷者獲救送院。事件昨引起內地網民熱議，許多留言稱煙花突然大爆炸不常見，認為「有內情」；有消防專家稱，現行煙花火藥成分有別以往，更加易燃易爆。
昨日網上流傳臧屯派出所爆炸現場拍攝短片，顯示由平房組成的派出所，爆炸點所在房間已經夷為平地、一片焦黑，周邊辦公室的屋頂、牆壁塌下，院內遍佈磚頭，多輛警車被破壞，有一具殘缺不全的遺體在車頭下方。另一段短片可見，與派出所隔街對望的一間電訊營業廳，門窗玻璃都被震碎。
派出所附近商戶向「上游新聞」表示，當天大約下午4時，她正在商店裏午睡，突然聽到「轟」一聲，嚇得連忙跑了出去，後來才知道是旁邊的派出所發生爆炸。事後派出所附近區域全被封鎖，商戶不能回店。臧屯派出所對面即為臧屯鎮政府，本報記者昨撥打臧屯鎮政府和附近商戶電話，均未被接聽。
當地知情者透露，河北省和廊坊市高層官員當天已趕抵大城縣，指揮救援和善後處置，並由省公安廳主導事件調查，法醫人員到現場收集人體組織，以確認失蹤者是否已遇難。
2人失蹤 公安廳遣法醫採檢
今年1月，大城縣宣布繼續實行禁止生產、儲存、運輸、經營、燃放煙花爆竹的規定。
據了解，內地基層警方如接到有人非法買賣、存放煙花爆竹的舉報，或者是警員辦案發現相關情况，會把繳獲的煙花爆竹運到派出所，並訊問疑犯有關煙花爆竹來源，是否有儲存、買賣資質，還要對繳獲的違禁品進行抽樣，去相關的部門進行鑒定，證實其成分是否為煙花爆竹。
消防隊長：現行火藥更易爆
內地一名消防大隊長向本報介紹，以前製作煙花爆竹多用「黑藥」，即黑火藥，當中含有大量木炭；現在的火藥裏面含有較大量的金屬鎂粉和鋁粉、鎂鋁合金粉，俗稱「白藥」，這種火藥遇水或遇潮濕天氣可能會瞬間產生高溫，在遇到其他引燃物或者爆炸物的時候就會有爆炸的風險。又或是遇到靜電、明火、保存不當、碰撞、高溫，都有可能起火或爆炸。