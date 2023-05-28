地安門百貨削層 社區消費變高端商區

地安門外大街北起鼓樓，南至地安門，全長約730米，是中軸線上形成時間最早、形態最穩定的商業街市，體現了中國古代傳統「前朝後市」的營城理念。所謂「前朝後市」，即「前面是朝廷，後面是市場」。

官方指建築亂 一律改大門用紅色

官方指，多年以來，大街兩側建築樣式雜亂，嚴重影響街區風貌。2021年4月，北京啟動地外大街復興計劃。「以前是小門，現在改成了大門，磚是重新鋪的」，大街上一間賣冰糖葫蘆的商戶表示，房頂旁邊的木頭，原來是瓦，改成了木面。「門面都統一弄的，用紅色」。據記者現場觀察，地外大街店舖的色彩比起一般街道更加鮮豔。

這條街上最矚目的商場是創辦於1952年的地安門百貨，是附近老居民過去最愛「蹓躂」的地方，「過去啥都有」、「賣的也便宜」。主要經營日用百貨、針紡織品、服裝鞋帽等。商場過去有5層，為了恢復北中軸線風貌進行「削層」，降到了兩層。重新改造後改名「新地佰」，商場引入奈雪的茶、中國李寧等商戶。

住在附近的老居民提起地外大街，總會滿懷感慨說起這間營業了幾十年、屬於老北京回憶的商場，「賣東西都便宜、都齊全，原來還有個超市，什麼都有，可惜改造了十年都沒開」，感慨現在「不是以前那樣子」。據公開資料，「新地佰」定位高品質、重文化，未來進駐的品牌覆蓋潮玩零售、國潮餐飲、藝術文化和高端辦公等業態。

（中國專題）