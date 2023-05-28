明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

地安門百貨削層 社區消費變高端商區

【明報專訊】北京中軸線上最早的商業街地安門外大街，自2021年進行復興計劃，其中被認為是「老北京回憶」的地安門百貨今年初重開，以現代材料、仿古模式的仿古建築亮相。

地安門外大街北起鼓樓，南至地安門，全長約730米，是中軸線上形成時間最早、形態最穩定的商業街市，體現了中國古代傳統「前朝後市」的營城理念。所謂「前朝後市」，即「前面是朝廷，後面是市場」。

官方指建築亂 一律改大門用紅色

官方指，多年以來，大街兩側建築樣式雜亂，嚴重影響街區風貌。2021年4月，北京啟動地外大街復興計劃。「以前是小門，現在改成了大門，磚是重新鋪的」，大街上一間賣冰糖葫蘆的商戶表示，房頂旁邊的木頭，原來是瓦，改成了木面。「門面都統一弄的，用紅色」。據記者現場觀察，地外大街店舖的色彩比起一般街道更加鮮豔。

這條街上最矚目的商場是創辦於1952年的地安門百貨，是附近老居民過去最愛「蹓躂」的地方，「過去啥都有」、「賣的也便宜」。主要經營日用百貨、針紡織品、服裝鞋帽等。商場過去有5層，為了恢復北中軸線風貌進行「削層」，降到了兩層。重新改造後改名「新地佰」，商場引入奈雪的茶、中國李寧等商戶。

住在附近的老居民提起地外大街，總會滿懷感慨說起這間營業了幾十年、屬於老北京回憶的商場，「賣東西都便宜、都齊全，原來還有個超市，什麼都有，可惜改造了十年都沒開」，感慨現在「不是以前那樣子」。據公開資料，「新地佰」定位高品質、重文化，未來進駐的品牌覆蓋潮玩零售、國潮餐飲、藝術文化和高端辦公等業態。

（中國專題）

上 / 下一篇新聞