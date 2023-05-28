北京故宮已是世界遺產 專家拆解申遺原因 「串連大量遺產 講五千年中華文明故事」

除了故宮外，北京中軸線上還有天壇和萬寧橋（大運河）這兩處世界遺產。對於為什麼要以「北京中軸線」申報世遺，清華大學國家遺產中心主任呂舟表示，中軸線遺產除了上述三處，還有11處全國重點文物保護單位、兩處市級文物保護單位，和兩處未確定保護等級的文物。

5年前全面整治 疏解非首都功能

「當這樣龐大數量的遺產組合在一起，要講的是一個中華文明的故事，講五千年文明的傳承，講中華民族多元一體格局的形成過程，這些都在中軸線的遺產價值中呈現了出來。」他表示，希望通過對中軸線的保護，盡可能多地促進對老城的保護。

眾所周知，北京是國家主席習近平出生的地方，他從小在老城區長大。上任以來，他在視察北京老城區總提及，北京的傳統文化特色就在胡同，還明確提出「老城不能再拆」。

在2018年，北京正式啟動了對中軸線的全面整治計劃。在實際操作中，這項工作是與疏解非首都功能共同推進的。北京市文物局原副局長于平曾提出，對居住在遺產區居民的疏解安置，「這些是即便不申遺，城市發展也要解決的問題，有了申遺的標準和要求，就可以把解決這些問題和申遺結合起來，一併推進。」

值得注意的是，北京老城區的公租房並不具有繼承權，過去由於市政府沒有收回，公租房「租客」去世後，不少子女仍住在原居所。未來隨着管理趨嚴，二環內人口將加速減少。首都功能核心區（即東、西城區）目前有180萬人口。《首都功能核心區控制性詳細規劃（2018年—2035年）》指出，首都核心區將嚴控人口規模。通過嚴控增量和疏解存量相結合，到2050年控制在155萬人左右。

（中國專題）