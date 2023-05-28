話你知：中軸線梁思成首提 元代創建明清形成

建政初期大拆特拆 永定門04年重建

不過在中共建政初期，北京在城市規劃上，棄梁思成和陳占祥提出的「保護舊城、建立新行政中心」的方案，採用蘇聯專家的建議，以天安門廣場為行政中心來建造北京。此後，大拆特拆在北京蔚然成風，中軸線上的永定門城樓及甕城、正陽橋牌樓、中華門、地安門都已被拆除。

在1957年，因「妨礙交通和安全隱患被拆」的永定門，直到2004年為了舉辦奧運會，才進行了重建。因此，早在2011年北京宣布推動中軸線申遺時，文物保護派的學者便對此有爭議。

北京大學已退休的考古系教授晁華山曾表示，永定門是新修的，毛主席紀念堂、人民大會堂都是新建築，故宮外面的皇城都已經拆掉了。「在這個基礎上申遺，肯定有問題。」此外，民間對毛主席紀念堂、人民英雄紀念碑這類政治色彩濃厚的建築是否應申報，也有過爭議。

不過，建築派的學者立足於功能和思想的傳承，清華大學建築學院教授呂舟認為，中軸線最重要的價值，是其體現了中國人怎麼規劃和建造一座城市，它承載的是中國城市發展史的基本原理。北京城的規劃始終在中軸線影響下進行，「這也是為什麼紀念堂也應該是中軸線遺產的要素，它反映了我國的體制變化，從一個封建國家變成社會主義國家」。

（中國專題）