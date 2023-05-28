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古都之脊申遺 推動老城復興 建築騰退環境整治三年行動結束 住戶嘆變冷清

【明報專訊】走在北京城核心區域，疫後湧入首都的遊客們驚奇發現老房子新了，屋頂變整齊了。原來，坐落着故宮、天安門等14處知名建築的北京中軸線，將在2024年申請世界文化遺產，而下月就是申遺重大節點。當局執行的「北京中軸線申遺保護三年行動計劃（2020年7月-2023年6月）」要在6月份之前完成，涉及歷史建築騰退、文物保護、環境整治等48項重點任務進展備受關注。在國際古蹟遺址理事會專家夏季抵京進行現場考察評估前夕，本報記者早前走訪了這條「古都之脊」重振之後的北京老城復興現狀。

疫情管控全面放開後，近幾個月北京鐘鼓樓恢復往日的熱鬧，不少遊客專程登樓眺望，這就是中軸線的最北端。全長7.8公里的中軸線，北起鐘鼓樓，南到永定門，中間涵蓋了天壇、前門大街、天安門城樓、故宮等著名建築群及空間。目前中軸線申遺已進入最後的衝刺階段，申遺文本年初已正式提交。

「自願退租」可獲補償安置

在鐘鼓樓兩旁，遍佈着大大小小的胡同。2021年起，北京市在鐘鼓樓周邊啟動公租房「申請式退租」，公房居民可自願退還使用權，獲得補償及安置。官媒數據顯示截至今年3月，鼓樓就有347戶老住戶搬出四合院「助力中軸線申遺」，佔該區域總戶數的47.5%。

鐘鼓樓旁的業主李女士是其中一名。她表示，原來這戶有4個兒子，三家人擠一個小院3間房，「一個廚房，9平米的房子，再加一個12平米，還接一個8平米的房，條件挺困難的」。雖然外遷安置房在四環外，地理位置不如市中心的二環，「但（原房屋）實在是住不下，太擠了」。

鼓樓邊上推着小車賣冰糖葫蘆的王阿姨，在西轎杆胡同生活了40年。她表示胡同此前進行過改造提升工程。地面鋪上了嶄新的灰白磚塊，門面重刷大紅油漆，「這地兒不能擱那太陽能了，嫌亂，讓我們給拆了」，前幾個月政府給安裝熱水器，「現在都用燒電的」。

道路重鋪 電線電箱改移消隱

鐘鼓樓附近​​包含西轎杆胡同在內的多條胡同，沿街屋頂都進行了整治，胡同扯出的電線、牆面上的電箱，都已整理和「改移消隱」，胡同道路重新鋪裝，並拆除了僭建。

至於為什麼不退租，她表示，政府給騰退的條件是一平米補償12萬元人民幣，自己的房子才10平方米（自建的不算），「再買房不夠，要搭錢」。但周邊的胡同這幾年陸續走了不少人家，令她感到有點冷清。「為了把鼓樓『亮』出來，以前人多熱鬧，咱不覺得亂，住的都是熟人，晚上坐在一塊兒聊天，現在都上樓房了」；但對於中軸線申遺，她表示沒有意見。

除了經濟考慮，不少街坊稱，現在安排的外遷房在六環的大興區，屬於共有產權，不如住在二環內就醫方便。至於未來要不要走，「還是要看政策」。

曾現自建房 留守居民還原格局

北京大部分院落在中共建政後不久收歸公有，再作為福利房分給個人。原本的大院子擠進了四五戶，廚房共用，沒有廁所。後來還出現許多居民自建房，環境惡劣。《北京日報》指出，退租後，老院落也將逐步恢復傳統規制和四合院格局。對於留下來的居民，將研究制定平移、申請式改善等政策，補充廁所、廚房。

除了胡同環境，另一個改造重點是被稱為建築「第五立面」的屋頂。鐘鼓樓地區在去年7月起，進行環境綜合整治提升項目，目的是「打造展現中軸線魅力和北京市井文化生活的精華區」。

「我們蒐集了1901年和1903年左右的鼓樓至東直門大街、1915年鼓樓東望、1955年鼓樓南望的歷史老照片。」中規院（北京）規劃設計有限公司建築設計所建築師魯坤指出，對老照片疊加分析，基本掌握了跨度120年的風貌變化。工程還參考了老照片，重新鋪設屋面，更換掉簡陋的彩鋼板屋面和水泥瓦，重現原有風貌。

樓高限兩層 展景山輪廓線

為了提升中軸線的景觀，屋頂加建的二層及以上違法建設被拆除。在地安門內大街，原地安門派出所原本有一棟樓高三層的房子，現在已被削掉兩層，未來修建後，屋頂將會是中式老房子的人字頂。除了原地安門派出所，例如6層高的北海醫院和東天意市場都要「降層改造」。

北京市規劃院歷史文化名城規劃所副所長葉楠表示，保護管理規劃，要控制建築高度，不能干擾眺望景觀。而在降層完成後，「景山的輪廓線就能被完整看到了」。

在國務院對《首都功能核心區控制性詳細規劃（2018年－2035年）》的批覆中，明確提及中軸線是「體現大國首都文化自信的代表地區」、「使之成為體現中華優秀傳統文化的代表地區」。北京城市規劃要求，在二環內要嚴控建築高度、色彩與第五立面等，逐步拆除或改造與古都風貌不協調的建築，保護老城風貌格局。

明報中國組

（中國專題）

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