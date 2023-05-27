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美智庫：京不熟悉侯友宜 傾向撐柯文哲

【明報專訊】台灣2024年總統大選藍綠白參選人此前出爐，華府兩岸專家葛來儀（Bonnie Glaser）周四（25日）表示，北京對國民黨參選人、新北市長侯友宜「不熟悉」，將他與已故台灣前總統李登輝作聯想，傾向支持曾往來過的民眾黨主席柯文哲。

侯本土台灣人 被聯想到李登輝

據中央社，「德國馬歇爾基金會」亞洲項目主任葛來儀在出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）的一場論壇時表示，民進黨參選人、台灣副總統賴清德過去的「台獨」發言讓北京緊張，加上民進黨被視為傾向獨立，賴清德被認為屬於黨內較激進派；至於侯友宜，北京也對他感到不安，他是本土台灣人，讓對岸聯想到「台獨之父」李登輝，大陸對侯也不甚熟悉。

相較之下，葛來儀指出，柯文哲在台北市長任內通過「雙城論壇」與大陸有合作交流，因此北京對他熟悉。「我的感覺是，比起其他兩人，他們比較願意『支持』柯文哲。」但葛來儀強調，對北京來說，侯友宜執政還是比民進黨當家好。

葛來儀認為北京可能動用三大手段影響選舉，包括資助台商回台投票，運用假信息戰散播「民進黨執政不利」、「美國不可靠」等資訊，以及在地方層級放利多，如解除台灣農產品進口限制，藉此轉化支持特定團體。

柯稱最能與中美溝通

侯指曾與陸合作滅罪

柯文哲昨日回應，他解讀葛來儀的話是，自己是最能夠與中、美兩邊溝通的人，強調希望台灣是中美溝通的橋樑，不是中美對抗的棋子。侯友宜表示，早期曾在兩岸共同打擊犯罪時與大陸合作過，最重要的是兩岸要在平等、尊嚴、友善下對話交流，彼此避免誤會、降低衝突。

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