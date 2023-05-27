台廢除「陸人亦為國民」 行政院：不合時宜 調整盼避國際誤解

事件緣起2018年，大陸籍姓錢男子赴台騎單車環島遊，在高雄遭路燈電死，家屬向台法院提出「國賠」，法院一、二審判高雄市政府需賠463萬元新台幣。台灣法院今年2月指出，判決是經函詢國賠法主管機關法務部及陸委會，獲函覆「中國大陸人民也是中華民國人民」，適用國賠法，所以據此依法賠償。

政院通令各部會即日起適用

指「兩岸互不隸屬為事實」

有關判決持續引發社會關注，據中央社披露，行政院秘書長李孟諺周三發函通令各部會指出，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第2條僅以設戶籍地定義台灣人民與大陸人民，但自條例施行以來，部分機關曾以解釋函令認定「大陸人民亦屬中華民國國民（或人民）」，或賦予「大陸人民等同於中華民國國民的權利義務」。行政院指出，兩岸條例公布施行迄今已逾30年，「兩岸互不隸屬為兩岸現况和既存事實，中國大陸人民與中華民國國民也明顯有別」。

行政院表示，「大陸地區人民亦為中華民國人民」相關解釋函令已經由陸委會同相關機關完成檢討，應自即日起停止適用或不再援用；其他機關也應就業管部分，盡速完成既有函釋盤點，停止適用或不再援用相關函釋，並盡速完成相關法制程序。

藍營質疑違憲 分析指抹九二共識

對於相關案件，台高等法院高雄分院稱，此案已審結，案件現繫屬最高法院，不宜表示意見。民進黨立委鄭運鵬稱，未來若法官還有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題、就是錯誤的判決，必須接受民眾的批判。國民黨立委李德維批評，陳建仁心裏只有「台獨」，通過政治力量來迫害司法，有違憲之虞。

大陸網民熱議事件，認為民進黨當局搞「法理台獨」，用行政院令修改上位法《憲法》。中華民國《憲法》列出台澎金馬與大陸都是中華民國國土。亦有分析認為，台當局此舉旨在徹底否定「九二共識、一中各表」。