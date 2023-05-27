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北京聞風：中美互動漸頻 現務實動向 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】5月25至26日，中國商務部長王文濤在赴美國參加亞太經合組織貿易部長會議期間，與美國商務部長雷蒙多等會面。中美商務高官的會晤，被視為近期雙方漸趨頻密交流中的一次務實舉動。

本月，中美互動頻次有所上升。5月10日，中央外事辦主任王毅與白宮國安顧問蘇利文在維也納會晤，成為中美自「氣球事件」以來的最高級別接觸。此外，國務委員兼外長秦剛、中聯部長劉建超分別會見美國駐華大使伯恩斯。王文濤在赴美之前也曾應約會見伯恩斯。加上中國新任駐美大使謝鋒到任，被外界解讀為「雙方緊張關係有緩解迹象」。

中國人民大學美國研究中心副主任刁大明認為，近期中美高層交流有積極進展，向外界釋放了積極信號，從中可看到中美交往間的務實態度，符合外界的普遍預期。但必須看到，如果美國不能端正對華認知，尊重相互關切，把此前拜登在兩國元首會晤時的承諾落到實處，中美關係難有實質改變。

分析：美調整對華政策班子

在剛剛結束的G7廣島峰會，美國向七國集團成員提議，合作應對中國的所謂「經濟脅迫」，其傳統打壓中國的表述沒有變化。不過，各方信息表明，美國內部對華態度存在矛盾和爭議。

近期中美頻密接觸之前，美多名高官發出類似信號，表示希望加強與中方接觸、不謀求對華經濟脫鈎，並為台海可能出現的衝突前景降溫。有觀察者發現，美國商界、智庫開始出現有關對中美關係反思的言論。而美國國務院負責中國事務的最高官員華自強（Rick Waters）在24日的一次工作會議上提到將在6月底離職。美國媒體對此分析，這代表美調整對華政策班子。此外，美國在G7廣島峰會上雖有打壓中國的言論，但在峰會結束後的記者會上，拜登在談及中美關係時單方面宣稱「兩國關係將在短時間內迎來解凍」。

有分析認為，美國正在反思對華政策，是否有必要繼續對中國這麼強硬。

兩國關係迎改善機會

清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊認為，美國目前對華政策有所微調，並不意味其對華戰略競爭將出現根本性逆轉。但可看出美國對華競爭進入新階段，即希望與中國「更安全地競爭」。美國意識到之前的競爭方式已對自身造成損害，這其中包括自身經濟利益的損害，周邊盟友壓力等。中國近期在中東、歐洲的外交成果，也是美國進行政策校準的重要因素。到年底之前，中美關係改善有一定的機會窗口期，關係能否有所改善，關鍵看美國的行動。

文：鍾鳴九

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