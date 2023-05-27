王文濤晤戴琪 關注經貿涉台問題

中美商務部長會談 允建溝通渠道

至截稿前，美方暫時未公布戴琪與王文濤會面情况。在與戴琪會晤前，王文濤當地時間25日在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。

新華社報道，中美商務部長會晤期間，中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切；雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題作坦誠、專業、建設性的交流。

華近期屢對美企行動 雷蒙多表憂

根據美國商務部官網公布，雷蒙多與王文濤會面時，亦有就中國近期接連對在華營運的美國公司所採取的行動表達擔憂。雙方就美中經貿關係，包括兩國貿易和投資的整體環境以及潛在合作領域，作坦誠而實質的討論。美國商務部表示，本次會面是持續努力保持開放溝通渠道和負責任地管理雙方關係的一部分。

另據中新社報道，美中貿易全國委員會25日在華盛頓發表報告，顯示2022年美國對華商品出口總額達1513億美元（約11,853億港元），按年增長1.2%。但其中的半導體及零部件、石油和天然氣出口額出現下滑。