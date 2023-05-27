科博會百企爭風頭 高精尖不及接地氣 主調AI元宇宙概念 機械人展區人氣最旺

明報記者 王佩凡

本屆科博會主題為「開放合作‧共享未來」，展場設在中關村展示中心及海澱公園路西側，總面積2.7萬平方米。展覽展示設有前沿科技與未來產業、信息科技與智能製造、綠色雙碳、醫藥健康、數字經濟、區域創新合作6個展區，展期5天。本屆展覽聚焦前沿科技與未來產業，集中展示人工智能、元宇宙、量子信息、腦科學、細胞與基因治療等領域全球最新技術進展和重大成果。

量子計算機吸引專業客

因為內地《流浪地球》、《三體》等科幻作品的火爆，量子、光子這些物理名詞關注度逐漸上升。啟科量子的亞洲第一台離子阱量子計算機工程機AbaQ-1吸引了很多專業人士的注意。它採用分佈式離子阱量子計算系統，1個單元配備5台量子計算機，可以協同工作，相互關聯，量子計算機還可以擴展至8台。

在應用場景上，量子計算機可用在醫藥製藥領域，金融預測領域，還有物流入網優化等需要大量算力的場景。據介紹，量子計算機採用技術能達到95%以上的國產化率，所有的核心技術已都可以做到國產。

紅旗推智能艙概念車

在前沿科技與未來產業展區，中國一汽紅旗品牌旗下的「旗偲」智能艙概念車十分搶眼。據介紹，車頭採用紅旗新能源全新標識，側面運用宇宙艦艇的飛翼設計，座艙尾部使用極簡風格現代感的線條，整車以「無界、變幻、慰藉、生長、掌控」五維理念為設計理念，提供全新的駕駛體驗。

現場展覽既有高鐵列車、火箭、鑽井平台模型，也有先進醫藥、醫療產品，不過對於普通參觀者，高大尚、高精尖的科技令人讚歎，可以試玩的產品會更受歡迎。此次科博會，包括元宇宙在內的互動展陳形式備受青睞。觀眾排隊親身體驗元宇宙運動「陸上划船」，還可以在一分鐘內創建自己的孿生數字人，現場體驗元宇宙娛樂的樂趣。

「體驗派」嘉年華 黑科技群出

在中關村壹號開展的「2023全球首發節暨硬科技嘉年華」現場，也主打「體驗派」，匯聚不少黑科技，如腦控智能輪椅、仿生機械魚、機械狗、機械人等，涵蓋了腦機接口、生成式AI、自動駕駛、元宇宙等多領域前沿科技成果，主打「全互動、全參與、全體驗」。

嘉年華上，各類「腦電波」展台吸引大小朋友駐足，「VR飛機VR摩托」展台和「意念賽車」、「腦波兔」展台，小朋友紛紛多次排隊。此外還有一些「古靈精怪」的科技產品，例如針灸機械人，應該沒有人願意試玩。

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