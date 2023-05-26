中國版「絕命毒師」 終審撤製毒販毒罪 改判非法經營 囚終身變11年

法院指精神藥品具雙重屬性 不當然等同毒品

澎湃新聞網昨日引述張正波辯護律師朱明勇提供湖北高院本月10日作出的終審判決書，顯示湖北高院採納辯方關於該案4名上訴人均不構成走私、販賣、運輸、製造毒品罪的辯護意見。湖北高院指，案中的武漢凱門公司非法製造、銷售的藥品，是國家管制的一類精神藥品；精神藥品具有雙重屬性，無論通過合法銷售渠道還是非法銷售渠道流通，只要被患者正常使用發揮療效作用，就屬於藥品，只有脫離管制被吸毒人員濫用的，才屬於毒品。因此，列入《精神藥品品種目錄》的精神藥品並不當然等同於毒品。故終審判決撤銷此前涉毒罪名，改判4人為非法經營罪，分別判刑8年到13年不等。

化學教師製「喪屍藥」銷海外 月入470萬

曾被控涉毒犯罪的海歸博士後張正波，案發時是著名學府華中科技大學化學與化工學院副教授。武漢《楚天都市報》早前報道，張正波2005年聯合朋友開設公司，帶領化學專業研究生，以技術研究之名生產可致幻、俗稱「喪屍藥」的甲卡西酮及其他變種藥物，外銷英美澳加等地，月入帳60萬美元（約470萬港元），業務持續逾10年。內地傳媒報道時，常將張身分、案件情節，與講述化學老師製造毒品犯罪的經典美劇《絕命毒師》聯繫起來。

案件2017年在武漢市中級法院一審判決，4名被告被判犯走私、販賣、運輸、製造毒品罪，分別被處刑罰有期徒刑15年至死緩，張正波被判無期徒刑。被告上訴，湖北高院2018年撤銷原判，發回重審。武漢中院次年對該案重審一審宣判，仍認為4人構成涉毒罪名，惟更改了刑期，其中張正波由無期徒刑改判有期徒刑15年。此後，4人再上訴。張正波及其辯護律師始終堅持的理據，是精神藥品有雙重屬性，是否為毒品，需要看是否流入非法渠道造成危害。