駐京周記：中關村論壇開幕 體驗融媒體AI生成內容

展台屢見使用AI XR技術

在科技體驗區，記者體驗了由北京雲推出的融媒體AI（人工智能）生成平台，可以將文字、短片歸檔處理，並抓取關鍵字，生成新的短片或對內容擴寫，還可以識別語音字幕，處理短片內容中的「違規內容」。通過AI，還可以檢查錯別字，尤其是檢查人名和稱謂。

據說內地時有行家因為寫錯新聞人物名字被扣掉當月獎金，這套系統對行家來說，非常實用。但實地體驗AI生成新聞稿和參考短片後，看着和人類用詞邏輯和審美十分相近的AI作品，讓大家對職業生涯感到了不安。

一旁的AR故宮也十分搶眼，移動操作平台即可鳥瞰故宮。據工作人員介紹，未來故宮博物院官方程式也可能上架這套系統，足不出戶即可體驗線上AR故宮。這套系統還應用在軍用沙盤、裝修設計、電力系統等方面，運用AR技術全景展示。

本次中關村論壇多個展台給人總體印象，就是對AI、XR技術的大量使用。隨處可見的智能機械人，還有展區的裸眼3D，智能交互數字人等，科技感十足。新聞中心的XR直播間由多屏LED舞台、攝像機、攝像機追蹤系統、渲染服務器、播放服務器和同步鎖組成，帶來沉浸式直播體驗。

論壇展融入全球創新網絡決心

中關村論壇是享有盛名的科技交流平台，惟近年同樣大受疫情影響。2020年論壇全程線上舉辦，2021年線上線下同步舉行，2022年原定11月25日揭幕，碰上疫情大流行，決定推遲半年至昨日舉行，等於兩年合辦。

當前正值國內經濟低迷、外國科技制裁形勢下，當局高度重視今年論壇，視之為充分展現國家以更加開放的姿態融入全球創新網絡的信心和決心，以推進高水平對外開放和促進全球科技創新交流合作。

論壇由北京市委書記尹力聯手科技部長、工信部長、國資委主任，以及中國工程、中科院負責人負責籌辦工作。昨晚開幕式亦由北京市長殷勇主持，國務院副總理丁薛祥參會，尹力宣讀國家主席習近平賀信，預祝論壇取得圓滿成功。開幕會同時發布了包括新一代256核區塊鏈專用加速晶片、人體細胞化學重編程體系在內等十項重大成果清單。

論壇還將發布一批原創前沿科技成果、重大國際科技合作項目和政策舉措等，包括百度首席執行官李彥宏、比爾．蓋茨、中科院士施一公、2021年諾貝爾獎得主阿德姆．帕塔普蒂安等近120名專家將發表主題演講。

明報記者 王佩凡