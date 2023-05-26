美眾院委會提10涉台建議 倡快速軍售設聯合計劃小組

「美國與中共戰略競爭特別委員會」成立於今年初，旨在重點關注美中兩國在經濟和安全兩大領域的競爭。據美國之音報道，該委員會通過針對台灣的10項建議報告案，包括與盟友和伙伴研擬聯合反制計劃、擴大美台軍事訓練、快速交付軍售項目、成立美台聯合計劃小組、強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量等。

來自新澤西州的民主黨議員安迪．金（Andy Kim）是唯一反對台灣政策報告的委員。他認為，報告內容缺乏全面考量，且太專注於國防安全領域的討論。

目前於智庫任職，前美國太平洋司令部海軍作戰部主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）則認為，這些建議的內容，「正是改善西太平洋安全與阻遏對台侵略所需要的」 。

指疆「種族滅絕」 倡制裁等6政策

在新疆人權方面，該委員會一致通過的報告指出，中國政府持續對新疆維吾爾人犯下「種族滅絕的暴行」。委員會提出包括確保中共官員為其導致「種族滅絕」等決定和行動承擔後果、加強美國落實禁止進口新疆強迫勞動生產的產品的執法行動、呼籲行政部門依法對有關企業或實體施加制裁等6項政策建議。

涉疆報告還要求美財政部針對包括海康威視、字節跳動、大華、天地和華大基因等10間中國技術公司進行制裁決定的評估。

中方暫未回應該兩項政策建議。中通社引述上海東亞研究所助理所長包承柯指，類似涉台10項建議的行為美國已經在做，但不會改變台海局勢朝着統一方向發展的基本態勢。

（綜合報道）

（中美角力）