美眾院委會提10涉台建議 倡快速軍售設聯合計劃小組

【明報專訊】美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」周三（24日）召開討論會議，首次公布並口頭表決通過委員會的兩項政策建議報告，包括新疆人權和台海安全局勢。其中，針對台灣的建議報告案，提出10項強化阻遏大陸攻台的政策建議。委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）表示，他將努力將有關強化台灣防衛能力以及威懾中國軍事行動的政策建議納入2024年的《國防授權法》。
「美國與中共戰略競爭特別委員會」成立於今年初，旨在重點關注美中兩國在經濟和安全兩大領域的競爭。據美國之音報道，該委員會通過針對台灣的10項建議報告案，包括與盟友和伙伴研擬聯合反制計劃、擴大美台軍事訓練、快速交付軍售項目、成立美台聯合計劃小組、強化台灣防衛能力和美軍在區域的威嚇力量等。
來自新澤西州的民主黨議員安迪．金（Andy Kim）是唯一反對台灣政策報告的委員。他認為，報告內容缺乏全面考量，且太專注於國防安全領域的討論。
目前於智庫任職，前美國太平洋司令部海軍作戰部主任蒙哥馬利（Mark Montgomery）則認為，這些建議的內容，「正是改善西太平洋安全與阻遏對台侵略所需要的」 。
指疆「種族滅絕」 倡制裁等6政策
在新疆人權方面，該委員會一致通過的報告指出，中國政府持續對新疆維吾爾人犯下「種族滅絕的暴行」。委員會提出包括確保中共官員為其導致「種族滅絕」等決定和行動承擔後果、加強美國落實禁止進口新疆強迫勞動生產的產品的執法行動、呼籲行政部門依法對有關企業或實體施加制裁等6項政策建議。
涉疆報告還要求美財政部針對包括海康威視、字節跳動、大華、天地和華大基因等10間中國技術公司進行制裁決定的評估。
中方暫未回應該兩項政策建議。中通社引述上海東亞研究所助理所長包承柯指，類似涉台10項建議的行為美國已經在做，但不會改變台海局勢朝着統一方向發展的基本態勢。