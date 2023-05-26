討債生意因網貸興旺 業界：易被當黑惡勢力

2021年3月1日起實施的《刑法修正案（十一）》，在尋釁滋事罪之後增加了催收非法債務罪，法定刑罰為3年以下有期徒刑、拘役或者管制。對討債業增加了震懾力。去年底，最高檢察院發布「依法懲治涉網絡黑惡犯罪」典型案例，其中就包括北京查處一間催收公司，因有組織地利用互聯網實施「軟暴力」討債，被認定為惡勢力犯罪集團。而在本月，《互聯網金融個人網絡消費信貸貸後催收風控指引》開始徵求意見，旨在進一步規範網絡個人貸後的討債工作。

永雄：碰到整治行動成殉葬品

對於外界爭議，湖南永雄昨稱「在一個誠信不彰的社會，永雄雖然艱難生存於輿論的灰色地帶，但始終穩步運行在法律的底線之上」，指出目前全國存量的個人信用卡和消費貸存量不良規模數以十萬億計，由專業催收公司管理是不二選擇。公司認為這次事件是碰到一場整治行動，成為非法討債機構殉葬品，請求湖南政法委調查安徽警方跨省辦案模式。

明報記者

（新聞背後）