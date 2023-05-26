179員工被捕 中國最大收數巨頭停業 《告員工書》稱安徽警跨省執法 資金遭凍經營難

員工從1.7萬人降至2000人

湖南永雄昨向內媒確認文章為公司所發，不過引發外界關注後，官方微信公號將文章刪除。該份《告全體員工書》寫到，2023年4月3日、4月10日和5月19日，安徽警方跨省執法，相繼介入集團旗下的湖南衛成信用風險管理有限公司吉首分公司，集團懷化分公司、湘潭分公司和邵陽分公司調查，共將179名員工強制帶往安徽，並分別採取監視居住、取保候審等刑事強制措施，並以尋釁滋事罪名逮捕3名員工。永雄集團表示，公司員工從1.7萬人降至疫後7000人，此事致離職潮，剩2000人，集團帳戶和流動資金的凍結，疊加安徽警方對客戶單位的極限施壓，令經營難以為繼。

公開資料顯示，湖南永雄創始人譚曼是湖南新化人，從法學院畢業後曾在廣東律所工作，是國內首批從事私人貸款清收法律服務的律師。譚曼之後回到湖南創業，並於2014年註冊成立湖南永雄資產管理集團，憑藉十多年積累的經驗與客戶資源，5年內將公司打造為國內討債行業巨頭。

今年目標營收10億 曾擬美上市

鼎盛時期，永雄多次傳出上市消息。其中在2019年10月，永雄於美國證券交易委員會（SEC）提交IPO招股書，不過僅一個月後就撤回申請。當時披露的招股書顯示，截至2019年6月，湖南永雄討債服務佣金率為35.3%，公司在中國29個城市的營運中心擁有10,915名收款專員，人均月討債27,385元（人均月賺佣金9700元）。2016年至2019年上半年，永雄的淨利潤分別為0.98億、1.10億、1.24億和0.32億元。

在今年1月舉行的永雄集團2022年度總結表彰大會上，譚曼提到，2023年永雄要努力實現人員規模穩定1萬人以上、年營收10億元以上、年上繳稅收1億元以上、新增客戶單位10家以上等年度任務目標。不過不足半年，永雄便已深陷停業風波。

否認公司違法 稱員工違規個人問題

《告全體員工書》還聲稱，永雄集團「絕對不存在公司違法犯罪行為」，個別員工的違規違法問題僅僅是個人的問題，絕不是有組織的集團行為。2019年11月，「鳳凰網」財經曾披露永雄公司討債人員存在冒充公安檢察機關，惡意威脅、辱罵、騷擾無關人員等行為。另外，討債人員招聘也無門檻，每月底薪2500元左右，收入主要靠每筆1.5%至3%的佣金等。

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