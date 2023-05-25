美不滿中國封殺美光 斥「經濟脅迫」

路透社報道，舒默稱正與拜登政府密切合作，以向中國明確表明這種行為無法接受且徒然；同時，正與更廣泛的商界以及盟邦和伙伴洽談，以應對中國政府對美光的限制。美國眾議院外交委員會主席麥卡爾（Michael McCaul）則在一份聲明中說：「中國所建立的司法體制，是要脅迫受其管轄的個人或企業。美國和其伙伴及盟邦必須團結起來，對抗這項經濟侵犯。」

華外交部：依法安全審查

外交部發言人毛寧回應，稱中方有關部門對美光公司在華銷售產品的網絡安全審查是依法實施的，決定是基於事實作出的；中國的網絡安全審查不針對特定國家和地區，不排斥任何國家的技術和產品。

中國網信辦21日稱，審查發現，美光公司在華銷售產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全，依法作出不予通過網絡安全審查的結論，國內關鍵信息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。美光預測其營收將受衝擊。