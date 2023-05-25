中菲南沙互設燈浮標宣示主權

【明報專訊】中國交通運輸部昨（24日）發布消息稱，中國已在南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域佈設3座燈浮標。有關動作被解讀為宣示主權，是回應菲律賓近期在南沙島礁附近設置帶菲國旗導航浮標舉措。南海問題專家對官媒表示，此舉彰顯出中國維護自身領土主權和海洋權益的有效管轄和權利行使。
相繼投放火艾礁牛軛礁
據「交通運輸部」微信公眾號消息，近日，為保障船舶航行及作業安全，交通運輸部南海航海保障中心在南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域佈設3座燈浮標。三沙海事局昨也發出中英文航警，表示南海新設3座燈浮標，即日起投入使用，希各航船注意。航警公布燈浮標經緯度，顯示火艾礁01號燈浮位於大小礁盤之間，牛軛礁01號燈浮位於小沙洲西面，南薰礁01號燈浮則在中方人工島所在礁盤外側。
官方並未就佈設燈浮標做其他說明，但外界普遍認為，這是中方對菲律賓於本月中旬在南沙群島設置5處浮標的回應。據路透社此前報道，菲律賓海岸防衛隊本月14日宣布，從5月10日至12日，已在其200海里南海專屬經濟區（EEZ）內的5個地區設置5個懸掛菲國旗的導航浮標，以宣示菲國對南沙群島的主權，其中包括此次中方佈設燈浮標的牛軛礁及火艾礁。
專家料設浮標「淡化軍事色彩」
菲方在南沙佈設浮標後，中國官方至今未正面回應，不少中國網民則表示應該拖走菲方浮標。《環球時報》昨引述中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸認為，燈浮標的設置「展示出中國淡化分歧、淡化軍事色彩，維護南海和平穩定、繼續推動低敏感領域合作和深化南海海洋治理合作的積極意願」。