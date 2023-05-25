中菲南沙互設燈浮標宣示主權

相繼投放火艾礁牛軛礁

據「交通運輸部」微信公眾號消息，近日，為保障船舶航行及作業安全，交通運輸部南海航海保障中心在南沙群島火艾礁、牛軛礁和南薰礁附近海域佈設3座燈浮標。三沙海事局昨也發出中英文航警，表示南海新設3座燈浮標，即日起投入使用，希各航船注意。航警公布燈浮標經緯度，顯示火艾礁01號燈浮位於大小礁盤之間，牛軛礁01號燈浮位於小沙洲西面，南薰礁01號燈浮則在中方人工島所在礁盤外側。

官方並未就佈設燈浮標做其他說明，但外界普遍認為，這是中方對菲律賓於本月中旬在南沙群島設置5處浮標的回應。據路透社此前報道，菲律賓海岸防衛隊本月14日宣布，從5月10日至12日，已在其200海里南海專屬經濟區（EEZ）內的5個地區設置5個懸掛菲國旗的導航浮標，以宣示菲國對南沙群島的主權，其中包括此次中方佈設燈浮標的牛軛礁及火艾礁。

專家料設浮標「淡化軍事色彩」

菲方在南沙佈設浮標後，中國官方至今未正面回應，不少中國網民則表示應該拖走菲方浮標。《環球時報》昨引述中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸認為，燈浮標的設置「展示出中國淡化分歧、淡化軍事色彩，維護南海和平穩定、繼續推動低敏感領域合作和深化南海海洋治理合作的積極意願」。