「為愛減肥」50天只喝水 東莞15歲少女送院不治

據深圳衛視消息，今年3月，深圳市兒童醫院轉運中心接到東莞某醫院求助，指15歲少女小玲（化名），重度營養不良，呼吸衰竭，已失去意識。小玲父親稱女兒自今年大年初三以來，近50天沒吃過東西，只喝水。

患神經性厭食 1.65米高24.8公斤重

報道指，小玲父母曾強制帶她多次就醫，惟第一次去醫院，她就試圖跳車，開了四五次車門，到醫院被強制拖進病房，又用花灑砸頭部，嘗試跳窗。小玲被轉運到深圳市兒童醫院後，醫生更震驚表示「好輕啊，感覺在抬一牀被子」。經診斷，小玲患有一種自己完全失控的精神性疾病：神經性厭食。神經性厭食是一種有意節食導致的進食障礙，多發於13歲至20歲的年輕女性。

暗戀愛瘦男孩 從節食到絕食

醫院深切治療部（ICU）病房經過20多天搶救，未能喚醒小玲意識，報道指，「小玲父母最終決定給孩子自由」。小玲母親回憶女兒最胖時是在小學六年級，大概52公斤，上了中學，家人發現她「有了減肥的意識」，「她跟我們講，她吃東西不要放油，一點點油都不要」。

評論：「白幼瘦」畸形審美惹身材焦慮

小玲母親聽女兒同學反映，小玲暗戀一名男孩，但該男孩喜歡一個比她瘦的女孩。此後，基於攀比心理，有一次小玲看到班上另一女孩只吃青菜，認定其在減肥，便逐漸開始不吃米飯等主食，最後發展到完全不進食、只喝水。小玲被轉送到深圳市兒童醫院前，身上已出現14種疾病，全身所有器官都受損甚至衰竭。

15歲「減肥少女」離世消息引發廣泛關注，一度衝上微博熱搜榜第一。內媒「極目新聞」昨發表評論，文章寫道，很多網友將這宗悲劇的發生，歸罪於當下流行的「白幼瘦」畸形審美，認為在網紅、明星的引導下，整個社會對於「瘦」的過度追求，對於胖的過度誤解和歧視，讓很多女孩在很年輕的時候就陷入身材焦慮，在身體發育成長期過度減肥，損害了身心健康，造成了無可挽回的悲劇。