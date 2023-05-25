駐美大使謝鋒履新 誓捍華利益增中美合作

「我是中國人民的代表，為了捍衛中國利益而來，這是我的神聖職責。我是中國人民的使者，為了增進中美交流合作而來，這是我的重要使命。」謝鋒指出，中美能否處理好彼此關係，將決定兩國的明天和世界的未來。謝鋒抵美後，隨即在社交平台Twitter開帳號，首條推文重申機場講話內容；他又致函問候全美僑胞和中國留學生。

國家主席習近平昨根據全國人大常委會決定，任命謝鋒為駐美大使。國務院同時通告免去謝鋒的外交部副部長職務。外交部發言人毛寧表示，大使是中美兩國溝通合作的重要橋梁和紐帶，希望美方為謝鋒履職提供支持和便利。

美國務院歡迎 「致力保持溝通渠道」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對謝鋒到來表示歡迎，期待與對方及其團隊合作。米勒說，「我們仍致力於保持與中方的溝通渠道，以負責任的方式管理競爭」。美國駐華大使伯恩斯在Twitter上發布與謝鋒的合照，透露與謝鋒共進告別晚宴。伯恩斯透露這是兩人14個月內第23次會晤，共同處理日益充滿挑戰的美中關係。

學者：謝對美鬥爭立場堅定

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯教授表示，在謝鋒赴美前，中美高層互動頻頻，「在這個時候中國駐美大使上任，表明中美高層交往在經過前一段時間的封凍之後，現在正在重啟。」吳心伯稱謝鋒在對美鬥爭方面的立場十分堅定，同時也很講究鬥爭的藝術，「鬥而不破」是對外交技巧的考驗。

在謝鋒履新同時，第十三屆中美政黨對話23日以視像方式舉行，中聯部長劉建超出席，美國民主共和兩黨亦有代表參加，雙方認為要採取措施推動中美關係重回正軌並健康發展，不能搞對抗衝突。

（綜合報道）