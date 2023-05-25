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學者：華沒打算共抗西方

【明報專訊】米舒斯京在昨日會談中表示兩國要一起反對西方打壓，中方領導人則未提及這一點，更多強調經貿合作。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌對本報表示，「俄羅斯想讓中國針對第三方，面對西方國家的打壓能和俄站在一起；但中國目前沒有這個想法，現在這個狀態是最符合中國自己利益的。」且中俄簽署的新時代全面戰略協作伙伴關係中，也有不針對第三方的原則。

肖斌指出，「面對50多個西方國家打壓，俄羅斯靠一己之力突破孤立圈是很難的，但中國在態度、包括在烏克蘭立場文件已經說得很清楚，還是要促和。」此外，以目前中國在全球經濟體系中的地位，「不可能完全和俄羅斯走在一起」，中國大部分出口產品都不是到俄羅斯。

習近平3月訪俄時與普京簽署2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃，提出八個重點合作方向。當時不少分析認為文件未有具體計劃，更像「政治過場」。但從米舒斯京此行來看，中俄皆有意願落實深化彼此經貿互動。

中俄關係動態 跟外部壓力走

肖斌說，通過這次米舒斯京的訪問，可以看出中俄關係是動態的，跟外部壓力來走，「外部壓力強一點、中俄關係就近一點」，雙方間有很多的共同利益。除了要達成元首設定的2000億美元經貿目標，很重要一點是保障能源安全。「中國經濟發展仍離不開傳統石化能源進口，維持穩定的供應和供應價格，對今年5.5%的GDP增長目標是很關鍵的保障。」

對於剛剛召開的中亞峰會，肖斌認為俄羅斯「不會表示公開不滿，但也算討價還價，『我在中亞事務上做了讓步，在經濟領域你得多支持我一點』，雙方各自站在自己國家利益角度做一些交換」。

明報記者 劉曉宇

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