學者：華沒打算共抗西方

肖斌指出，「面對50多個西方國家打壓，俄羅斯靠一己之力突破孤立圈是很難的，但中國在態度、包括在烏克蘭立場文件已經說得很清楚，還是要促和。」此外，以目前中國在全球經濟體系中的地位，「不可能完全和俄羅斯走在一起」，中國大部分出口產品都不是到俄羅斯。

習近平3月訪俄時與普京簽署2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃，提出八個重點合作方向。當時不少分析認為文件未有具體計劃，更像「政治過場」。但從米舒斯京此行來看，中俄皆有意願落實深化彼此經貿互動。

中俄關係動態 跟外部壓力走

肖斌說，通過這次米舒斯京的訪問，可以看出中俄關係是動態的，跟外部壓力來走，「外部壓力強一點、中俄關係就近一點」，雙方間有很多的共同利益。除了要達成元首設定的2000億美元經貿目標，很重要一點是保障能源安全。「中國經濟發展仍離不開傳統石化能源進口，維持穩定的供應和供應價格，對今年5.5%的GDP增長目標是很關鍵的保障。」

對於剛剛召開的中亞峰會，肖斌認為俄羅斯「不會表示公開不滿，但也算討價還價，『我在中亞事務上做了讓步，在經濟領域你得多支持我一點』，雙方各自站在自己國家利益角度做一些交換」。

明報記者 劉曉宇