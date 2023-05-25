習晤俄總理 願核心利益問題續互撐 米舒斯京：中俄關係處「前所未有高水平」 共同應對西方挑戰

據新華社，習近平昨日下午在人民大會堂會見米舒斯京時指出，鞏固好、發展好中俄關係，既是民心所向，也是大勢所趨。習近平強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上合、金磚國家、二十國集團等多邊舞台加強協作。雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。

習近平提到，中方願同俄方及歐亞經濟聯盟各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

擴新領域合作 包括原子能太空研究

米舒斯京亦稱俄方願同中方認真落實重要共識，充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化各領域務實合作，一道推動世界多極化進程，鞏固以國際法為基礎的國際秩序。俄衛星通訊社報道，雙方主張開闢有前景的新領域合作，以確保2030年前俄中關係達到全新水平。米舒斯京還補充，在加強經貿合作的同時，擴大「文化和人道主義關係」也很重要。

昨日上午，李強在人民大會堂外為米舒斯京舉行歡迎式。米舒斯京在雙方會談時表示，俄羅斯與中國的關係處於「前所未有的高水平」，兩國相互尊重彼此的利益，共同應對由國際局勢動盪加劇和來自西方集體制裁壓力帶來的新挑戰。「正如我們的中國朋友所說——『人心齊，泰山移』。」

中俄70%跨境結算已用盧布人幣

米舒斯京指出，在新的地緣政治條件下，發展俄中跨境運輸和物流路線尤為重要。他強調能源領域的合作具有戰略意義，「我們正在積極擴大在和平利用原子能領域的合作」。另外在深化雙邊合作的新領域中，米舒斯京提到了飛機製造、造船和太空研究等，「我們可以共同確保俄羅斯和中國的技術主權」。他還提到，俄中之間70%的跨境結算已經使用盧布和人民幣。

李強表示中俄間務實合作呈現良好發展態勢，今年迄今雙邊貿易已經達到700億美元，按年增超過40%。李強說，中方願同俄方優化貿易結構，進一步豐富貿易品類，拓展農業、服務貿易、數字經濟等領域合作。暢通商貿通道，提高通關效能。深挖合作潛力，調動地方、企業更多參與務實合作。

去年2月俄烏戰爭爆發至今，米舒斯京是俄羅斯派訪北京的最高層級官員。昨下午，米舒斯京到天安門廣場向人民英雄紀念碑敬獻花圈，隨後又到訪清華大學。

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