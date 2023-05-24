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伊斯蘭教天主教基督教 教職人員查詢系統上線

【明報專訊】伊斯蘭教、天主教、基督教教職人員信息查詢系統昨日分別在中國伊斯蘭教協會網站、中國天主教「一會一團」網站、中國基督教兩會網站上線，可供查詢依法認定備案的相關教職人員資料，包括姓名、性別、照片、宗教稱謂、宗教派別、教職身分和教職人員證件編號。

地下教會人員搜不到

本報記者嘗試使用該系統，首先要有內地手機號碼以獲取短訊驗證碼登錄系統。隨後，填寫被查詢人的身分證姓名或宗教稱謂，再填寫被查詢人身分證號碼或選擇其所在地區（精確到地級市或直轄市的區）。

在查詢天主教北京教區主教、中國天主教愛國會主席李山時，記者填寫「李山」、選擇北京市西城區後，出現了李山的各項資料。隨後查詢天主教香港教區主教周守仁、澳門教區主教李斌生，系統雖然有香港、澳門可選，但沒有港澳各區的選擇支項，無法查詢。記者又嘗試查詢幾名地下教會、家庭教會的教職人員，皆未能查詢到資料。

中國佛教、道教教職人員信息查詢系統已於2月份上線，當時官方稱有助遏制假僧假道借教斂財亂象；昨僅稱推動宗教教務公開、規範教職人員認定管理。根據2021年1月發布的《宗教教職人員管理辦法》，宗教教職人員是指依法取得宗教教職人員資格、可以從事宗教教務活動的人員；教職人員有「九不得」行為，包括不得干預教育、擅自接受境外宗教團體委任教職等。

明報記者

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