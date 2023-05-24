AI換臉「明星」直播賣貨惹議 主播變身楊冪迪麗熱巴 律師：涉侵肖像權

網民支持明星起訴換臉者

中新網旗下「中新財經」昨報道，有網民近日反映，近期內地不少短片平台的直播間，出現了AI換臉「明星」賣貨的現象。報道指，目前的AI實時換臉，在直播中已達到「以假亂真」的地步，不少人點進直播間後以為主播只是長得像明星，不過也有一些直播間出現人身比例失調的現象。

對此，網民幾乎一面倒支持明星起訴換臉者，有人留言「大家要賺錢可以，但請合理合法，AI技術不該是這麼用的」、「這項技術就應該被禁止，後患無窮」、「不管換成誰都可以告了」。

AI換臉全套模型售3.5萬元

一間提供「換臉軟件」的網站客服表示，使用AI換臉需要進行模型訓練。「合成效果好不好，關鍵看模型和素材。」而比起需要主播花費大量時間訓練模型，更多人選擇購買現成的模型。「素材充足的話，你只要花費半個小時到幾個小時的時間就可以直接合成視頻。模型可以替換任意素材使用，不分張三李四。」該客服稱，他們提供的全套模型購買價格為3.5萬元人民幣，AI實時換臉可適用於各大直播平台。

北京雲嘉律師事務所律師趙占領表示，AI換臉主要涉及肖像權等問題，如果還使用了他人的姓名，那還涉嫌侵犯姓名權。對於平台是否也因主播「換臉」而構成侵權行為，趙占領表示，在一般情况下很難認定。

針對AI技術，內地短片平台「抖音」本月初發布《關於人工智能生成內容的平台規範暨行業倡議》，提出創作者、主播、用戶、商家、廣告主等平台生態參與者應用生成式人工智能技術時，發布者應對人工智能生成內容進行顯著標識，幫助其他用戶區分虛擬與現實；「禁止利用生成式人工智能技術創作、發布侵權內容，包括但不限於肖像權、知識產權等」，強調一經發現，平台將嚴格處罰。