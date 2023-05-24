俄總理訪華：加強合作利兩國經濟 優先方向包括「擴大航空交通利用北方海路」

米舒斯京昨日抵達上海展開為期兩天的訪問，首日隨即參與中俄商務論壇，國務院副總理何立峰到場歡迎。據俄衛星通訊社報道，米舒斯京在論壇中提到，俄中加強合作將對兩國經濟產生積極影響，相信今年雙邊貿易額能增加到2000億美元。2022年中俄兩國貿易額為1,902.71億美元，按年大增29.3%。

米舒斯京說，與中國在能源領域合作仍是俄羅斯的「無條件優先事項」，俄羅斯是對中國供應最多石油的國家，天然氣和煤炭的出口也在穩步成長，雙方還計劃展開新的再生能源合作項目。他稱西方未能毁滅俄羅斯經濟，俄羅斯國內的糧食、糖、肉類和魚類供應過剩，兩國也應更加積極簡化農產品進入對方市場的手續，提高食品安全水準。

毛寧：中俄合作不受第三方脅迫

俄政府此前表示，米舒斯京今天將與中方領導人討論兩國經貿領域合作的焦點問題，並簽署雙邊協議。

中國外交部發言人毛寧昨被問及西方國家不滿中俄加強合作、甚至可能制裁時稱，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。中俄之間的合作既不針對第三方，也不受第三方干擾和脅迫。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。