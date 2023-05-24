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WHA西方群起挺台 中國斥以台制華 美：撐台參與國際場合 中方：已對台地區妥善安排

【明報專訊】在瑞士日內瓦召開的第76屆世界衛生大會（WHA）首日駁回台灣參會提案後，美英法等西方各國及台灣友邦國危地馬拉在會上利用3分鐘發言時間挺台，強調世衛大會上必須包含有價值的台灣。中國代表運用回覆權（Right of reply）批評個別國家「以台制華」，指「台民進黨當局將政治圖謀置於人民福利之上，謀取獨立」，並稱「中國中央政府已對台灣地區作出妥善安排」。

美日英法捷加危倡納台為觀察員

大會當地周一上午駁回提案後，據中央社報道，美國、日本、英國、法國、捷克、加拿大、危地馬拉等國代表其後陸續發聲挺台。美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）表示，儘管新冠疫情緊急狀態已結束，世界仍須持續對抗毒品、氣候變遷與未來疫情的挑戰。「我們已攜手面對威脅並達成遠大目標，我們還能再做一次。而『我們』包括具建設性且能扮演角色的利益相關者。美國持續強力支持台灣有意義地參與WHA，以及更廣泛的世衛工作。」

日本、英國、法國、捷克和加拿大代表亦表示，台灣的醫療能力是國際重要伙伴，要對傳染病防患未然，讓台灣有意義參與世衛工作非常關鍵。英國衛生副大臣昆斯（Will Quince）說，在世衛創立精神下，「台灣應該被容許成為世衛大會的觀察員，並在所有技術會議得到有意義的參與」。

中方代表不滿多國挺台發言，行使回覆權嚴辭批評挺台國家發言屬「炒作」、「以台制華」，純屬無稽之談，並再次強調一中是聯合國和世衛大會確立的根本原則，台民進黨當局將政治圖謀置於人民福利之上，謀取獨立，強調中國中央政府已對台灣地區作出妥善安排。美方代表其後行使回覆權強調，新冠疫情突顯實時交流所知經驗的價值。根據世衛宗旨，在協調全球衛生工作時納入所有利益相關者是很關鍵的，因此美國將會維持長久以來的政策支持台灣有意義地參與國際場合，包括世界衛生組織。中方代表再次要求回覆，「奉勸有關國家，不要挑戰絕大多數國家的共同決定，不要干涉中國內政，不要為台灣獨謀站台」。

駐聯大使：民進黨當局政治操弄絕無出路

中國常駐聯合國日內瓦大使陳旭在《人民日報》撰文〈一個中國原則不容挑戰〉，文章稱，世衛大會連續第七年拒絕涉台提案，台灣民進黨當局借世衛大會搞政治操弄絕無出路。文章批評台當局7年來在世衛大會「逢會必鬧」，罔顧國際社會對團結抗疫迫切期待，將一己私利置於國際公義之上。本屆世衛大會開幕前，近140個國家明確支持中方立場，這些正義之聲是對台灣民進黨當局的不滿和警告，更是對國際法治和正義的堅守和維護。

中新社報道，本屆WHA副主席、中國國家衛健委副主任曹雪濤當天在大會一般性辯論發言中表示，中國一直用實際行動推動發展中國家人人健康，促進健康公平可及。

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相關字詞﹕國際組織 公共衛生 聯合國 台灣 世衛大會

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