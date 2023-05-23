被指違台兩岸例 凌友詩拒繳罰金

綜合中央社等台媒報道，凌友詩日前針對裁罰表示，《兩岸條例》是一個中國法理下的「內戰」條款；如民進黨政權承認「九二共識」與「一個中國」原則，她可考慮回去繳款。但她又稱，如果繳交罰款就代表認可台灣當局的做法，「所以我想我絕不應該向一個拒絕承認『一個中國』並且專制無道的政權繳交罰款」。

對此，台陸委會前晚在facebook表示，凌友詩遭台內政部裁處罰款但未繳納，主管機關已移送行政執行在案；陸委會稱，當事人如有不服，可依法循程序提出救濟。陳建仁亦表示，如果沒有遵照《兩岸條例》規定，當然會按照相關法令處理。

有運動員獲獎舉五星紅旗

台：自己報名 非代表台灣

對於跆拳道選手李東憲事件，陳建仁則強調，李是自己報名參賽，不是代表台灣參賽。他稱，相關單位務必釐清李東憲是否擔任共產黨員，在台灣發展相關組織，如果確實有，一定按照相關法律加以處理。中央社報道稱，李東憲長期在大陸工作，並在去年7月1日加入中國共產黨。

來自台南的李東憲接受《海峽導報》專訪時，稱在頒獎台舉五星紅旗遭圍攻，質疑「台灣島內真的有言論自由嗎？」他罵台灣是獨裁的「鬼島」，「有甚麼好待的」。