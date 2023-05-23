明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國巴基斯坦籲「攔路」 WHA續拒參會 台籲踐全民均健宗旨

【明報專訊】世界衛生大會（WHA）在日內瓦開議，世界衛生組織（WHO）周一決定，不邀請台灣參加本次WHA。台灣努力7年仍無法叩關，衛福部長薛瑞元召開記者會表示，WHO繼續排除台灣顯著威脅全球公共衛生。中方則指出，在世衛大會炒作涉台問題沒有出路、不得人心。

斯威士蘭馬紹爾群島撐台

路透社報道，WHA周一上午討論各項臨時動議是否列入議程討論，其中包括「讓台灣以觀察員身分參與WHA」的提案。中國大陸及巴基斯坦呼籲世衛成員國不邀請台灣參加衛生大會，台灣唯一非洲友邦斯威士蘭及大洋洲島國馬紹爾群島則繼續挺台。《央視新聞》報道，世界衛生組織決定，拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案納入大會議程。

對此，薛瑞元會前曾在日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行記者會發出警告。法新社報道，薛瑞元表示，「將台灣排除在WHO之外不只危及2350萬台灣人民的健康權利，也嚴重削弱世界衛生組織為達成人人健康所作努力。」他並稱「台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口」，那將「對整個世界造成嚴重影響」。

對於台灣努力7年仍無法獲得世衛觀察員身分，薛瑞元說：「這是我們所需要面對的現實，我們只有不斷爭取，不屈不撓的努力，才可能有結果」。

台總統府發布新聞稿，呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，盡速接納台灣參與，讓台灣能夠為全球健康福祉，貢獻強勁的力量。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭指出，WHA連續7年拒絕涉台提案，充分證明「一個中國」原則得到國際社會普遍支持，是大勢所趨、人心所向，也再次表明在WHA炒作涉台問題沒有出路、不得人心。他並稱，任何歪曲事實、否定和挑戰「一個中國」原則的行徑都會受到國際社會的強烈譴責，也必將以失敗告終。

相關字詞﹕一中原則 世衛大會 世衛組織

上 / 下一篇新聞