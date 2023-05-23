中國巴基斯坦籲「攔路」 WHA續拒參會 台籲踐全民均健宗旨

斯威士蘭馬紹爾群島撐台

路透社報道，WHA周一上午討論各項臨時動議是否列入議程討論，其中包括「讓台灣以觀察員身分參與WHA」的提案。中國大陸及巴基斯坦呼籲世衛成員國不邀請台灣參加衛生大會，台灣唯一非洲友邦斯威士蘭及大洋洲島國馬紹爾群島則繼續挺台。《央視新聞》報道，世界衛生組織決定，拒絕將個別國家提出的「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案納入大會議程。

對此，薛瑞元會前曾在日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行記者會發出警告。法新社報道，薛瑞元表示，「將台灣排除在WHO之外不只危及2350萬台灣人民的健康權利，也嚴重削弱世界衛生組織為達成人人健康所作努力。」他並稱「台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口」，那將「對整個世界造成嚴重影響」。

對於台灣努力7年仍無法獲得世衛觀察員身分，薛瑞元說：「這是我們所需要面對的現實，我們只有不斷爭取，不屈不撓的努力，才可能有結果」。

台總統府發布新聞稿，呼籲WHO實踐其「全民均健」（Health For All）的憲章宗旨與精神，盡速接納台灣參與，讓台灣能夠為全球健康福祉，貢獻強勁的力量。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭指出，WHA連續7年拒絕涉台提案，充分證明「一個中國」原則得到國際社會普遍支持，是大勢所趨、人心所向，也再次表明在WHA炒作涉台問題沒有出路、不得人心。他並稱，任何歪曲事實、否定和挑戰「一個中國」原則的行徑都會受到國際社會的強烈譴責，也必將以失敗告終。