美光遭中國封殺盼對話 外交部：審查護國安 「華扭曲晶片市場」 美稱與盟友協調

外交部發言人毛寧昨在記者會強調，關於對美光公司在華銷售產品作網絡安全審查，是為了防範產品的網絡安全問題危害國家關鍵信息基礎設施的安全，是維護國家安全的必要措施。

官媒稱銀彈游說美官打壓華企

美光公司是全球最大的半導體儲存及影像產品製造商之一，其總部在美國愛達荷州波夕，主要產品包括DRAM、NAND快閃記憶晶片和CMOS影像傳感器。《證券時報》稱美光公司在中國市場「惡行纍纍」，2018年至今逐年加大游說力度，5年支出954萬美元（約7450萬港元）用於游說美國政府官員，核心目的之一就是打擊中國存儲產業。報道稱，2017年美光向美國法院控告中國福建晉華公司和聯電，宣稱聯電竊取知識產權交給福建晉華，「本來只是一場簡單的民事案件，卻讓美國上升到國家安全高度，最終聯電和福建晉華都遭到重大打擊」。據過往報道，事件導致晉華被列入美方貿易黑名單的「實體清單」，台灣聯華電子（聯電）則被美國和台灣司法部門判處巨額罰款。

美商務部指違開放市場說法

美國商務部稍早回應稱，美方堅決反對毫無事實根據的限制做法，這一做法以及最近對其他美國企業的突擊搜查和針對，與中國正在開放其市場的說法不符。美方將與中國有關部門直接接觸，並與主要盟友和合作伙伴接觸，確保各方密切協調解決中國行動造成的市場扭曲。美光回應查詢表示，他們正研究審查結果和下一步行動，期望與中國相關機構討論。

學者：適逢G7峰會非巧合

中國互聯網信息辦公室未詳細說明發現美光存在的具體風險，據路透社，著有《晶片戰爭》一書的美國麻州塔夫茨大學（Tufts University）教授米勒（Christopher Miller）表示，他認為中國選在七國集團（G7）峰會期間做出報復美國主要晶片商之舉「絕非巧合」。《華爾街日報》報道指出，不到兩個月前中國政府宣布審查美光，似乎是一種政治姿態，旨在反擊去年底華府針對向中國出售先進製程晶片製造技術的全面禁令。文章另稱，北京認為，拜登政府制定該禁令的背後有某些美企游說。此次調查表明，其已將槍口對準美光。

投資銀行傑富瑞（Jefferies）的分析師團隊發布報告指出，美光約10%的收入來自中國，去年從內地和香港營收達52億美元（約406億港元），佔其總收入約16%。報告另稱，目前尚不清楚這項審查結果是否會影響美光對中國境內「非中國」客戶的銷售。傑富瑞預料美光所受影響有限，因為美光在中國的主要客戶是智能手機和電腦製造商等消費電子企業，而非政府或基礎設施供應商。

（綜合報道）

（中美角力）

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