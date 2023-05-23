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新冠「每周6500萬宗」 XBB疫苗快面世 鍾南山料6月底高峰

【明報專訊】內地新冠疫情走勢近期引發關注。中國工程院院士鍾南山（圖）昨日預測，新冠第二波疫情高峰或在6月底到來，屆時波峰約每周6500萬人感染。他亦指出，能覆蓋XBB變異株的新冠疫苗將很快面世。

綜合「界面新聞」、「南方網」等內地媒體報道，鍾南山昨在大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇上發布2023年新冠第二波疫情趨勢預測。他表示，第二波疫情主要是Omicron XBB系列毒株引發傳播，據多方資料判斷，4月底、5月初有一個新冠病毒感染的小高峰，「這是我們預料到的」，到6月底將發生第二波疫情高峰。

結合大數據模型，鍾南山團隊預測全國2023年新冠第二波疫情（XBB變異株）趨勢。鍾表示，據預測模型，第二波疫情4月中旬起峰，5月底波峰約每周4000萬人感染，6月底波峰約每周6500萬人感染。惟他提醒，這是基於模型的計算預測，「可能不準」。

指群體免疫「是」也「不是」

「我們對新冠病毒形成群體免疫了嗎？我認為回答『是』也『不是』。」鍾南山說，「是」的回答，是因為多項研究表明，感染新冠病毒後，人體內中和抗體在4個月後出現降低，特別是對於XBB變異株的保護作用較差。但是，人體內還存在結合抗體，可激活細胞免疫，在感染6至7個月內仍有保護作用。他又稱，「不是」的回答，則因為再過一兩個月，在去年12月感染新冠病毒的人群，體內的抗體和免疫都會降低。「病毒變異太快，因此不能一勞永逸，有可能再次感染。」

鍾南山在該論壇表示，能覆蓋XBB變異株的新冠疫苗將很快面世。他說，研發針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗非常重要，目前已經有兩種針對XBB變異株的疫苗被初步批准，還有三四種很快能被批准。「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的。」

「鳳凰網科技」20日引述鍾南山表示，中國發展了很多疫苗，將來再出現新的公共衛生事件，已經有很好的儲備去改造抗原，不管是用mRNA的、納米科技的還是其他不同載體的，都有能力在很短時間內製出疫苗。「我們比國外的疫苗晚了三四個月，因為我們在相當長一段時間內是沒有病人的。」

相關字詞﹕變異株 疫情 新冠疫情 鍾南山

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