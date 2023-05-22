南海發現明代沉船 10萬件文物涵外銷瓷器 另有海外載貨駛中國

團隊將分3階段考古調查

綜合新華社、「央視新聞」等內地媒體報道，其中一處定名為南海西北陸坡一號沉船，有多個疑被船艙分隔開的成堆文物，最大高度達3米多，文物以瓷器為主，散落範圍達上萬平方米，推測數量超過10萬件，根據出水文物初步判斷為明代正德年間（公元1506年至1521年）。有網民指，該批瓷器是外銷瓷。另一處定名為南海西北陸坡二號沉船，發現大量原木，尺寸相近、碼放整齊，大多經過簡單加工，初步研判是從海外裝載貨物駛往中國的古代沉船，初步判斷為明代弘治年間（公元1488年至1505年）。

經國家文物局批准，國家文物局考古研究中心、中國科學院深海科學與工程研究所、中國（海南）南海博物館將嚴格按照水下考古工作規程，用一年左右時間，分3階段實施一號、二號沉船遺址考古調查工作；在考古調查成果的基礎上，科學評估沉船保存狀况和技術條件，研究提出下一步的考古和遺址保護方案。

文物局：證中國先民開發南海

本月20日，國家文物局利用「深海勇士號」載人潛水器對南海西北陸坡一號沉船作第一次考古調查，在沉船遺址核心堆積區西南角佈放水下永久測繪基點，並初步搜索調查和影像記錄，正式啟動南海西北陸坡一號、二號古代沉船遺址的考古調查工作。

國家文物局考古司司長閆亞林表示，南海西北陸坡一號、二號古代沉船保存相對完好，文物數量巨大，時代比較明確，具有重要的歷史、科學及藝術價值，不僅是中國深海考古的重大發現，也是世界級重大考古發現。他稱，這一重大發現實證了中國先民開發、利用、往來南海的歷史事實，對中國海洋史、陶瓷史、海外貿易史、海上絲綢之路研究等都具突破性的貢獻。

海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長寧虹雯昨表示，海南將利用南海西北陸坡一號、二號沉船出水文物豐富中國（海南）南海博物館館藏，在做好保護修復和研究的前提下，盡快在該館展出，為南海西北陸坡一號、二號沉船出水文物搭建保護、研究、展示平台。