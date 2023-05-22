去年長沙塌樓54死 4中管幹部處分62湘官問責

新華社報道，經查，該事故發生是問題長期發展積累的結果，湖南省、長沙市、望城區黨委和政府等有關單位、部門及人員對事故的發生負有責任。

胡衡華等4名「中管幹部」（中共中央直接管理的幹部）在湖南長沙任職期間，對事故發生均負有領導責任。4人在推進安全生產工作中領導不力，造成特別重大生產安全責任事故，產生不良影響，應予問責。依據《中國共產黨問責條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定分別給予胡衡華、陳文浩、吳桂英黨內警告處分，由國家監委給予胡忠雄政務記過處分。

2022年4月29日中午12時24分，長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組發生居民自建房倒塌事故，造成54人死亡、9人受傷，直接經濟損失9077.86萬人民幣。