去年長沙塌樓54死 4中管幹部處分62湘官問責

【明報專訊】日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委立案審查調查時任湖南長沙市官員的第20屆中央委員、重慶市長胡衡華，湖南省人大原副主任陳文浩，湖南省長沙市委書記吳桂英，貴州省貴陽市委書記胡忠雄，4人涉及長沙去年「4‧29」居民自建房致54死9傷的倒塌事故失職失責問題。另外，湖南省紀檢監察機關按照幹部管理權限，依規依紀依法對事故中涉嫌違紀違法的62名公職人員嚴肅追責問責。
新華社報道，經查，該事故發生是問題長期發展積累的結果，湖南省、長沙市、望城區黨委和政府等有關單位、部門及人員對事故的發生負有責任。
胡衡華等4名「中管幹部」（中共中央直接管理的幹部）在湖南長沙任職期間，對事故發生均負有領導責任。4人在推進安全生產工作中領導不力，造成特別重大生產安全責任事故，產生不良影響，應予問責。依據《中國共產黨問責條例》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定分別給予胡衡華、陳文浩、吳桂英黨內警告處分，由國家監委給予胡忠雄政務記過處分。
2022年4月29日中午12時24分，長沙市望城區金山橋街道金坪社區盤樹灣組發生居民自建房倒塌事故，造成54人死亡、9人受傷，直接經濟損失9077.86萬人民幣。