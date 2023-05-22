政法委書記陳文清赴俄安全會議

首屆安全事務高級代表國際會議於2010年在俄羅斯索契舉行，此後該會議一般每年均在俄舉行。由於新冠疫情影響，上屆會議是2019年6月在俄羅斯烏法舉行，包括中國在內，有119國的代表參加。當時出席會議的是時任中央政法委書記郭聲琨。

中俄執法安全合作機制第8次會議是中俄兩國全面戰略協作伙伴關係的重要組成部分，2014年6月在北京舉行首次會議。雙方主要就國際和地區安全形勢及加強兩國在執法、安全和司法領域的務實合作交換意見。

俄總理將訪華料晤習李

另據俄羅斯衛星通訊社報道，俄聯邦政府新聞處發布消息稱，俄總理米舒斯京23至24日將正式訪問中國。該消息稱，「在北京，米舒斯京計劃會見中國國家主席習近平，並與中國國務院總理李強會談。」會談中將討論俄中經貿合作的現實問題，特別關注工業、能源、運輸基礎設施、農業和其他領域的協作。會談結束後，計劃簽署一系列雙邊協議。

俄政府新聞處表示，米舒斯京還將訪問上海，並在俄中商務論壇上講話。俄中重點公司的負責人將參加此次活動。