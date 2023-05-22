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農村廁所普及率逾73% 開展改廁「提質年」

【明報專訊】農業農村部、國家鄉村振興局20日在河北平山縣召開「全國農村廁所革命現場會」，國家鄉村振興局局長劉煥鑫表示，目前全國農村衛生廁所普及率超過73%，有效改善了農村人居環境。但同時，一些地方農村改廁存在質量管控不嚴格、技術模式不適宜、運行管護跟不上等問題，需要採取「過硬措施」加以解決。

來自全國的100多名代表實地考察河北農村「改廁」成果，分享交流改廁經驗和做法。「央廣網」報道，會議強調，要鞏固拓展摸排整改成果，細化分類整改方案，嚴格把關整改質量，全程接受農民監督，年內能改的問題都要改完改好。會議還提出今年要在全國推動開展農村改廁「提質年」工作，加強全程質量管控，強化技術指導服務，推動新建廁所質量過硬。

部分地方跟不上 採過硬措施

劉煥鑫在會上表示，全國農村衛生廁所普及率超過73%。而據新華社去年6月報道，國家鄉村振興局副局長洪天雲在中宣部舉行的「中國這十年」系列主題新聞發布會上表示，截至2021年底，全國農村衛生廁所普及率超過70%。顯示中國農村廁所革命仍在持續快速推進中。

據農業農村部近日發布《通知》，農村改廁「提質年」工作，主要聚焦重點問題、緊盯薄弱環節、強化規範管理，切實提升農村改廁質量和實效。

《通知》提出，通過建立村上報，鎮鄉審核，建立完善農村改廁建檔立卡制度；通過村管端對廁改的過程和結果作監督，為每戶的廁所定制二維碼身分證，確保廁所改建質量過關，避免形式主義，做到新改建的廁所「好用」。通知指出，廁所革命是為了農民「方便」之事更方便。「改廁並非一時之功」，另稱要繼續聚焦農民需求，持續推進農村改廁工作提質增效。

相關字詞﹕廁所革命 農業農村部 廁所

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