明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

台WHA行動團稱獲邀渺茫備函抗議 陸方：不允台參會獲廣泛支持 台方：朋友愈來愈多料快達成

【明報專訊】第76屆世界衛生大會（WHA）周日在瑞士舉行，台灣至今仍沒有收到邀請函，台衛福部長薛瑞元率領的政府世衛行動團，已經抵達日內瓦，他認為今年受邀參加的希望不大，如果台灣確定沒有受邀，將會遞交抗議信。中國常駐日內瓦代表團則表示，中方不同意台灣參加本屆世衛大會，得到國際社會廣泛支持，並稱對台灣參與全球衛生事務已作出妥善安排。央視評論稱，民進黨當局打「悲情牌」扮可憐的圖謀早已被世人看穿。

本屆世衛大會周日起到30日在日內瓦舉行。中央社報道，雖然台灣沒有收到邀請函，薛瑞元所率領的政府世衛行動團仍然如期出發，上周六抵達日內瓦。

台指WHA開議後續多邊會談

台灣2009至2016年間在馬英九主政時曾以觀察員身分與會，2017年起被WHA拒諸門外。薛瑞元認為今年受邀參加的希望不大，已經備妥抗議信，積極努力爭取。他表示，今年國際對台支持層級提高，除了個人，包括G7外長也都發表聯合聲明挺台，台灣在WHA開議之後，也會陸續舉行多邊、雙邊國家對談，爭取更多支持。

台灣上周六晚在日內瓦洲際飯店舉行外交酒會，包括友邦聖盧西亞及圖瓦盧的衛生首長出席。數個非邦交國的挺台國家也派部長或大使出席。薛瑞元率領代表團致辭時說，台灣醫療實力全球有目共睹，尤其過去3年新冠疫情期間更加彰顯。「台灣疫情表現良好，但卻沒機會向國際報告，就因為沒有加入WHO（世衛組織）。」他說，世衛大會周一開始，台灣看來仍難以成為觀察員，「我們要繼續努力，政府也會一起打拼，目標明確，朋友愈來愈多，相信很快能達成」。

內地《健康日報》報道，世衛大會中國代表團周一在日內瓦召開媒體吹風會，介紹由國家衛健委副主任曹雪濤率中國代表團出席本次世衛大會。中國代表團將全面參與70餘項議題審議，主要包括防範和應對突發公共衛生事件、全民健康覆蓋、非傳染性疾病，以及2024至2025年規劃預算方案等。

陸指續炒作「防疫體系缺口」

代表團公參楊志倫在會上表示，中方做出不同意台灣參加本屆世衛大會的決定，得到國際社會廣泛支持。然而極少數國家站到絕大多數國家的對立面，再次拋出「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」提案。這份提案沒有任何新意，他稱提案繼續炒作所謂「國際防疫體系缺口」問題，這一謊言在事實面前不攻自破。中國中央政府始終高度重視台胞健康福祉，在一中原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。

「央視新聞」發布「海峽時評」稱，民進黨當局幻想在世衛大會上圖謀不軌，必將再次自取其辱。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕民進黨 中國代表 世衛組織 世衛大會

上 / 下一篇新聞