台WHA行動團稱獲邀渺茫備函抗議 陸方：不允台參會獲廣泛支持 台方：朋友愈來愈多料快達成

本屆世衛大會周日起到30日在日內瓦舉行。中央社報道，雖然台灣沒有收到邀請函，薛瑞元所率領的政府世衛行動團仍然如期出發，上周六抵達日內瓦。

台指WHA開議後續多邊會談

台灣2009至2016年間在馬英九主政時曾以觀察員身分與會，2017年起被WHA拒諸門外。薛瑞元認為今年受邀參加的希望不大，已經備妥抗議信，積極努力爭取。他表示，今年國際對台支持層級提高，除了個人，包括G7外長也都發表聯合聲明挺台，台灣在WHA開議之後，也會陸續舉行多邊、雙邊國家對談，爭取更多支持。

台灣上周六晚在日內瓦洲際飯店舉行外交酒會，包括友邦聖盧西亞及圖瓦盧的衛生首長出席。數個非邦交國的挺台國家也派部長或大使出席。薛瑞元率領代表團致辭時說，台灣醫療實力全球有目共睹，尤其過去3年新冠疫情期間更加彰顯。「台灣疫情表現良好，但卻沒機會向國際報告，就因為沒有加入WHO（世衛組織）。」他說，世衛大會周一開始，台灣看來仍難以成為觀察員，「我們要繼續努力，政府也會一起打拼，目標明確，朋友愈來愈多，相信很快能達成」。

內地《健康日報》報道，世衛大會中國代表團周一在日內瓦召開媒體吹風會，介紹由國家衛健委副主任曹雪濤率中國代表團出席本次世衛大會。中國代表團將全面參與70餘項議題審議，主要包括防範和應對突發公共衛生事件、全民健康覆蓋、非傳染性疾病，以及2024至2025年規劃預算方案等。

陸指續炒作「防疫體系缺口」

代表團公參楊志倫在會上表示，中方做出不同意台灣參加本屆世衛大會的決定，得到國際社會廣泛支持。然而極少數國家站到絕大多數國家的對立面，再次拋出「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」提案。這份提案沒有任何新意，他稱提案繼續炒作所謂「國際防疫體系缺口」問題，這一謊言在事實面前不攻自破。中國中央政府始終高度重視台胞健康福祉，在一中原則前提下，對台灣參與全球衛生事務作出妥善安排。

「央視新聞」發布「海峽時評」稱，民進黨當局幻想在世衛大會上圖謀不軌，必將再次自取其辱。

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