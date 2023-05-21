百餘人送別打工博物館 工友以詩致敬 「物理的空間隨時可被拆除 精神的凝聚才能星火燎原」

負責人稱全總下周商談去向

王德志公布博物館及展品之後的可能去向，包括全國總工會的研究室，希望接收博物館的新工人群體展品，做一個關於工人運動的歷史展覽板塊，他稱宣教部下周一將來商談。又或者，由鄉和村黨支部將博物館變換形式留在當地，作為皮村的符號和名片保存。

此外，河北有大學表示有意接收藏品；湖南有熱心人士提出可提供自家別墅作為展館，亦有線上展覽公司希望把博物館做成線上展。王德志感謝熱心人士對工人群體的重視和關注。

工友文藝小組的幾名成員也分別通過詩朗誦和歌唱形式，致敬博物館。15歲開始到長三角、珠三角服裝廠和電子廠打工的「小海」，在壓抑和苦痛中開始寫詩。他分享了題為〈最後的打工博物館〉的詩作，其中寫到「物理的空間隨時可被拆除，精神的凝聚才能星火燎原」。

家政女工施女士分享的詩中講到：「打工文化藝術博物館向人們昭示，沒有我們的文化，就沒有我們的歷史，沒有我們的歷史，就沒有我們的未來。」

集體朗誦〈行路難〉

全場合唱「今宵別夢寒」收尾

幾位新打工人，表演了歌曲和快板，文藝小組骨幹成員則朗誦李白的〈行路難〉。傳媒人士亦紛紛參與，有記者講述自己與博物館的淵源，有紀錄片導演表演吉他彈唱，全場最後合唱〈送別〉，在「一觚濁酒盡餘歡，今宵別夢寒」的歌聲中，告別博物館。

明報記者