智能警備花樣百出 兩秒錄指紋增通關效率 前線警研便攜阻車器防衝卡

現場人員介紹，該採集儀採用非接觸式生物特徵3D結構光採集和AI成像算法，使手指表面三維建模達到亞毫米精度。對比傳統採集儀的平面捺印，成像效果增逾70%。指紋平均採集速度是傳統採集設備的2至5倍，現場測試指紋掃描兩秒左右即可出結果。

AI傷殘鑑定手套 自動評定

AI技術也為傳統傷殘鑑定帶來特殊「AI智能鑑定手套」，由廣州一公安、消防設備商研發，被鑑定人戴上該手套，據提示完成一系列動作，即可自動精準評定出其手功能傷殘程度。現場工作人員說，手套採用角度傳感器、多軸角度分離算法，傳感器借助彈性材料依附皮膚表面，可直接測量關節活動度，屬全國首創法醫臨牀傷殘評定應用，可有效避免因被鑑定人偽裝、鑑定人操作不當導致的鑑定失誤。手套出具的數據報告經公安部檢驗認定，可作為傷殘評定的標準。

現場還有些技術靈感來自前線警員。由廣東省汕頭市公安局警員陳斌發明改良的便攜式阻車器，備受好評。目前警方查車執法時，為防受查車輛司機強行驅車脫逃、傷及無辜，會用阻車器阻止車輛衝撞逃逸。傳統阻車器較笨重、佈設不靈活、回收不便捷，除固定卡點外，難大範圍應用。陳斌研發改善裝備，發明了主體為「L」形的便攜式阻車器。上為握把和延長桿，下為破胎釘板，僅需3秒即可快速展開，深入受檢車輛輪胎前實施警戒阻車作用。若受查車輛強行衝卡，破胎釘會刺破輪胎，使車輛無法正常行駛。任務結束後，阻車器可3秒內折疊收縮，恢復便攜狀態。

達逾千初步合作意向 涉12億人幣

官方通報，本屆警博會共659家境內外企業參展，其中480餘家屬民企。多家企業代表與部分地方公安機關就新一代執法記錄儀、警用防刺服等需求現場集中對接，達成初步合作意向超1000項，涉及金額逾12億元人民幣。

（中國專題）