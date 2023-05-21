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實測珠澳「兩地一檢」 用前須簽個資授權

【明報專訊】航天科工有關「合作查驗、一次放行」設備目前在珠澳青茂口岸使用，該口岸採取「兩地一檢」通關模式，旅客只需在「合作快捷查驗通道」設備上接受一次檢查，便完成珠澳門兩地出入境手續，全程僅30秒時間。不過在方便快捷的同時，亦引來個人資訊外泄到境外的討論。

青茂口岸在2021年9月開通「兩地一檢」，本報記者近日體驗該通關模式從澳門經青茂口岸前往珠海。在使用合作快捷查驗通道前，須在口岸出入境辦事處用香港身分證備案登記，按手指模和人面識別，再簽署一份授權使用個人資料同意書，包括告知已授權當局使用生物信息快捷查驗等，即可使用快捷通道過關。

從澳門往珠海，經設備掃描回鄉證後，首個閘門打開，入閘後再按指模和人面識別，通過第二道閘門，進入最後一個閘口等待驗證，無誤後開閘放行，即完成出入境通關程序。從珠海往澳門，則使用香港身分證通關。對比澳珠只查驗入境證件（俗稱「檢入不檢出」），深港在深圳灣口岸和高鐵西九站採用的「一地兩檢」通關模式，仍做足出境、入境兩個查驗環節。

澳民稱青茂「就腳」人少

憂外泄否 「擔心唔到咁多」

珠澳的「合作快捷查驗通道」模式由於有一方不查驗證件或生物特徵，因此要靠共享資料，才能各自獲得出入境數據。對於個人資料被轉移境外，多名從青茂口岸前往珠海的澳門居民均稱，使用該口岸主要是「就腳」，並無考慮其他。澳門居民鄭先生說，青茂口岸人少好舒服，反而不關心個人資料外泄的問題。另外一名澳門居民陳小姐亦說，因要到珠海搭城軌往佛山，因此選擇使用城軌站旁的青茂口岸，對於是否會有個人資料外泄給內地的問題，她稱「擔心唔到咁多，返到大陸都係要用手機支付人面識別，根本避無可避」。

（中國專題）

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