警博會展合作查驗系統一巷三門過兩關 採集資料經安全網閘分發兩地 航天科工人員稱港洽購

為期4天的「警博會」在北京首鋼會展中心舉行，5月14日結束，是內地唯一由公安部主辦的警用裝備展，僅公安機關裝備館就有13個展區，920餘種裝備參展。其中在移民管理裝備展區，標榜「合作查驗、一次放行」的出入境人員快捷通道查驗系統，吸引了不少參觀者眼光。現場工作人員形容，應用該套系統後，過關查驗時間將由平均15至30分鐘縮減為15至30秒鐘。

據介紹，這是航天科工在「一國兩制」背景下，提出的新型出入境查驗模式解決方案。設備採用一條通道、三道門設計，劃分出境區域、入境區域。系統運用技術包括智能人臉識別、指紋甄別、激光雷達尾隨偵測、出入境網絡隔離、證件自動檢測等。由旅客自助完成出入境證件資料和生物特徵採集，系統自動做旅客和證件資料識別比對。

無口岸緩衝區 30秒完成兩地手續

現行粵港口岸自助通關，要通過出入境雙方共兩個「兩道門」查驗系統辦理出入境手續。航天科工此套「三道門」查驗系統，設備跨界安裝，無口岸過渡緩衝區域，旅客僅需排一次隊，即可完成出入境查驗流程。

現場人員指出，整個「三道門」過關流程中，第一道門進行入境證件識別，識別完成後進入第二道門的出境待查驗區進行指紋和人臉識別，採集的資料通過安全隔離網閘分發給兩地查驗系統進行查驗。跨過第二道門，等待查驗通過，第三道門打開，即可通關。如果查驗資料不通過，邊境人員可在第三道門處進行人工查驗（見圖）。

此套系統已應用於珠澳的港珠澳大橋口岸、新橫琴口岸、青茂口岸。據工作人員介紹，此次警博會，「香港入境處已有專人接洽，系統將首先應用於新皇崗口岸通關」。

目前珠澳口岸使用的「合作查驗、一次放行」有合作自助查驗模式、合作人工查驗模式、傳統查驗模式。其中合作自助查驗模式就是上述航天科工的產品；合作人工查驗模式是由機器查驗入境方證件，由入境方人員坐櫃檯複核證件及人臉生物特徵；傳統查驗模式則是兩地櫃枱並列安置在邊界線兩旁，一條通道依次查驗雙方證件。

根據澳門個人資料保護辦公室2017年底應治安警察局請求而發出的意見書，顯示在合作自助／人工查驗模式中，珠澳兩地的過關查驗系統將相連以接收訊息，出入境人士的個人資料透過查驗系統於兩地之間進行轉移。簡而言之，市民每次過關，入境方接收證件資料、出境方接收生物特徵，再相互傳送對方。

答資料轉移 澳門：有傳統模式可選

澳門個人資料保護辦認同治安警察局所稱，有關模式個人資料轉移至境外，「是為在保護重要公共利益的基礎上實現便捷通關」，且通關人士是在已獲告知、自願、有其他傳統查驗模式可供選擇的情况下使用新模式通道，因此有關資料轉移符合《個人資料保護法》規定。

本港保安局局長鄧炳強5月17日在立法會回應提問時稱，「合作查驗、一次放行」概念類同「兩地一檢」，出入境雙方的自助通道／櫃枱在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需「排一次隊、檢查一次證件」就完成兩地出入境手續。深港兩地政府正積極研究在新皇崗口岸推行該通關模式。

是否採購系統 保安局暫未回應

針對私隱問題，保安局回覆查詢稱，現階段雙方口岸部門正積極商討「合作查驗、一次放行」模式的運作細節。過關過程中，港深出入境部門只會將已讀取的旅客證件資料與各自的資料庫作比對，並不存在資料共享。對於本港是否採購上述航天科工「三道門」系統用於新皇崗口岸，至截稿前未獲保安局回應。

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（中國專題）

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