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國民黨誓師 侯友宜高呼政黨輪替

【明報專訊】國民黨昨日舉行「520政黨輪替、台灣更好」誓師大會，是侯友宜被徵召後第一場正式以2024總統參選人身分亮相的政治活動，台北市長蔣萬安等藍營13縣市長出席力挺。侯友宜發言時強調「國家只有一個，就叫中華民國，中華民國是大家的國家，台灣是大家的家」，他要「找回中華民國的美，找回台灣人的好」，讓政黨輪替。

中央社報道，侯友宜在致辭中表示，美中不斷對抗，兩岸緊張、經濟困頓、社會失序，台灣艱難處境中，民眾看不到未來，台灣面臨團結與分裂、和平與戰爭。他認為除了自我提升，讓對方沒有能力去付出發動戰爭的代價外，更要「恪遵中華民國憲法，透過對話交流」，找出維持區域穩定降低衝突的可行性。

侯友宜批評，民進黨總統參選人賴清德稱此次是民主與專制的選舉，但「賴清德錯了，因為中華民國的自由民主已深化40年，民主自由早在大家的DNA中」，籲賴勿再撕裂台灣。

國民黨主席朱立倫說，民進黨的好日子快要結束了，台灣人民的苦日子也快要結束了。據了解，國民黨與侯友宜陣營本周將首次開會，討論議題戰略與分工。

郭台銘偕妻遊日缺席

失落提名的鴻海集團創辦人郭台銘前日與妻到日本散心，昨缺席大會。對於「挺郭派」稱郭台銘被騙，國民黨秘書長黃健庭昨稱，國民黨從頭到尾都沒有要騙郭的動機與理由。

相關字詞﹕侯友宜 國民黨

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