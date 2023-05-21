蔡：戰爭非台海選項 力挺賴清德勝任總統

2024總統選戰即將到來，民進黨主席賴清德、國民黨新北市長侯友宜、民眾黨主席柯文哲，分別代表本黨參選。中央社報道，昨在記者會被問到下任總統應具備哪些特質，蔡英文表示，台灣面對的挑戰都是「國際級」，希望下任總統首先要有能力處理國際事務，在島內意見分歧跟複雜國際環境中，找出最大公約數、形塑最有利台灣的立場，維持對外政策穩定，有穩定才有國際信賴。

總統特質含自衛意志國安領導力

第二，要有一定溝通能力，包括外交場域溝通、戰略溝通、與人民溝通。第三，和國際共享價值並積極實踐這些價值。第四，須有強烈自我防衛意志，讓台灣有足夠自我防衛能力。第五，要有能力組織跟領導國安團隊，這是高度專業領域，需很多人投入、需有經驗、戰略思考的人加入。

蔡英文續稱，賴清德在地方、中央多個重要職務歷練過，過去幾年，賴和她與國安團隊一起工作，對國際安全事務、總體經濟很有經驗，具備相當程度的條件，很多特質適合擔任領導人，希望透過選舉讓大家感受到。

執政剩1年 蔡：保供應鏈台海重點

昨是蔡英文上任7周年，她亦就此發表講話，稱在剩下一年任期，有兩件事是重中之重，第一是維持台灣在全球供應鏈關鍵地位。第二是維持台海和平穩定現狀。「台灣雖然身處風險中，但絕對不是風險製造者，是負責任的風險管控者」。她強調台海議題早已從兩岸、區域層次，成為攸關全球安全及國際繁榮的焦點。全球共識很清楚，就是台海議題必須和平解決，戰爭不是選項，任何一方都不能以非和平方式片面改變現狀。

對此，國民黨團總召曾銘宗表示，蔡英文政府把台灣推向險境，呼籲別再喊口號，應拿出兩岸和平具體措施。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，要維持台灣在全球供應鏈關鍵地位，這已是蔡總統就職6周年的議題，維持台海穩定現狀是第一任就該用智慧解決。