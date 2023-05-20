陸單方宣布恢復接待台旅團 台未撤「禁團令」促對等協商 籲同開放陸客來台

大陸文旅部在「關於恢復旅行社經營台灣居民入境團隊旅遊業務」的通知中提到，這是為貫徹落實中共中央、國務院決策部署，經綜合研判而決定，「各地要秉持『兩岸一家親』的理念，穩妥推進旅行社恢復經營台灣居民入境團隊旅遊業務工作」。各地文旅廳要指導本地旅行社做好線路設計和產品對接，切實維護旅遊市場秩序。大陸國台辦發言人馬曉光也透過新聞稿證實消息，並稱「我們熱忱歡迎台灣同胞來大陸旅遊觀光，遊覽大好河山，看看各地發展新貌」。

台灣陸委會昨下午發布新聞稿表示，兩岸人民相互前往對方從事旅遊，透過親身體驗，最有助於雙方人民相互了解。台灣一向歡迎大陸民眾來台觀光旅遊，也並未限制台灣民眾前往大陸旅遊。新聞稿中提到，兩岸觀光因疫情及陸方基於特定考量等因素，已暫停3年多，重新恢復之前，必需雙方經由既有的機制進行溝通，作好安排。

台：因疫情「陸方考量」已停3年

恢復需溝通安排

台灣觀光局長張錫聰稍早回應，稱兩岸旅遊恢復常態市場是雙方共識，但還是要對等、雙向進行。很期待陸方也能開放陸客自由行來台，才能進行雙向交流；台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與大陸的海峽兩岸旅遊交流協會協商已逐步接觸規劃，台灣赴陸「禁團令」也要等協商完成才會解除。被問到5月底是否有啟動機會，他僅說「會努力」。

同程旅行平臺的機票預訂數據顯示，2023年4月份台灣赴大陸的客流量按年增651%，5月份截止到5月18日的客流量較去年同期增長449%。澎湃新聞網報道，春秋旅遊表示，將用心設計適合台灣同胞參觀、體驗的旅遊產品，導遊管理部也已着手進行培訓。北京、河北幾家旅行社對本報記者表示，後續會做好接待工作，非常歡迎台灣同胞赴大陸旅遊。台灣本地旅行社、酒店業等觀光概念股昨急升。