北京聞風：G7祭「經濟脅迫牌」 中國理性開放應對 ／文：鍾鳴九

消息：首腦聲明擬附「制華政策」

其實，峰會前夕，G7成員國尤其是美、日兩國，已頻頻發出關於中國的消極聲音。上周，美國財政部長耶倫對外稱，要團結其盟友共同應對「中國經濟脅迫」。本周，日本首相岸田文雄稱，峰會期間，將由G7作為核心，在經貿關係、台海問題等內容上展示對中國等的明確立場。

「炒作威脅論綁定中俄 施防備制裁」

內地資深國際問題專家說，對於G7峰會成員國，尤其是美、日來說，其目的十分明確，即通過炒作地緣衝突，進而引向大國博弈。中國國際問題研究院副研究員蘇曉暉表示，G7強調的是西方世界要對俄羅斯強化制裁，同時要對中國進行防備，他們試圖把中俄進行綁定。

觀察者注意到，事實上G7已多次炒作「中國威脅論」，宣稱「中國違反國際規則」就是其常用的手段。據報道，本屆G7峰會在談論共同應對「經濟脅迫」後，將要求中國遵守國際規則。「為了給中國炮制『經濟脅迫』的罪名，美國謀劃已久且煞費苦心。」中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建表示，從國會到智庫，再到拜登政府，堪稱全線發力。

早在2021年10月，美國兩黨議員就已提出「反中國經濟脅迫法案」。今年以來，美國聯合G7今年的輪值主席國日本，從年初就開始不斷發力，欲強迫盟友站隊，在世界上製造防備中國之「網」。

分析：部分國欲對華自主 不隨美站隊

分析人士表示，實際上，此舉阻擋不了中國的和平發展。一方面，盟友並不想跟隨美國站隊，他們希望在對華外交中擁有自主性、平衡性；另一方面，隨着美國政客進一步升高對華敵意，不斷搞封閉排他的「小圈子」，中國也在加深對外部世界的理性認識，並始終堅持和平發展、建設美好世界、努力做好自己。

2022年底，內地批准6個城市開展服務業擴大開放綜合試點。中共中央政治局前不久明確要求「要把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤」。《人民日報》近日評論稱，未來，中國經濟高質量發展必須在更加開放的條件下推進。

對此，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文表示，防範風險與把握機遇是一個硬幣的兩面。只看到機遇，不注意風險，就有可能盲目樂觀，一失策就倒退數年；只防範風險，不把握機遇，也有可能止步不前，錯失良機。

文：鍾鳴九