專家：華中亞影響力增 「非取代俄」

「駐軍阿富汗否 華態度謹慎」

張昕指出，「反對外部勢力干涉」作為共同聲音在會上明確，中國的安全倡議亦這一平台得到認可推廣。「中亞常常被認為是動盪地區，受制於大國勢力博弈，各方態度反對續用這樣的框架來看中國和中亞關係。」

張昕說，中俄在中亞影響力上的微調，不代表中國要取代俄羅斯在中亞的作用，「之前很多猜想認為中俄在中亞利益越來越重合，會導致衝突，總體上過去十幾年實踐沒有體現這種態勢。雙方在政策上的協調，還是達到了一個比較成熟穩定的狀態。總體上中國在中亞的合作以發展主義主導，俄羅斯以安全議題主導，通過地區軍事組織聯盟、駐軍來體現。中國政府一直也尊重俄羅斯在這一地區的傳統影響和利益，有這樣一個基本原則在。」他指出，雖然俄經濟實力和部分軟實力在中亞有所下降，「中國和中亞在文化、語言上的關聯度還是相對弱些。」

台學者：華已成「中亞實質保護國」

對於會前受到關注的中國和中亞軍事安全領域合作，台灣中亞學會秘書長、國防安全研究院副研究員侍建宇指出，宣言未見太多傳統軍事層面具體表述，惟「非傳統軍事層面其實值得關注」，中國雖不像俄羅斯在中亞有軍營駐軍，侍建宇形容中國在中亞的影響力已相當強大，超越了俄羅斯，「中國已成為中亞的實質保護國。」

侍建宇亦指出，宣言提及5G通訊、電子領域建設，可幫助完善從人脈到通訊的消息網。他稱情報網的培養通常要先行，「否則直接介入軍力是無意義的」。

明報記者 劉曉宇