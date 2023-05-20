習提助中亞防務建設 築和平共同體 建元首會晤機制 擬260億融資援助

兩年一屆輪辦 華常設秘書處

首屆中國-中亞峰會昨日上午10時在西安國際會議中心舉行，峰會由習近平主持，哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統謝爾達爾、烏茲別克總統米爾濟約耶夫出席。據新華社，習近平在講話中表示，中國同中亞為世界文明交流交融、豐富發展作出了歷史性貢獻，如今國際和地區形勢發生深刻複雜變化，召開峰會順應時代潮流，「必將對中國同中亞國家關係發展產生重要而深遠的影響，並具有世界意義」。

習：反外力干涉 遠離衝突

習近平就中亞建設提出，世界需要一個「穩定、繁榮、和諧、聯通」的中亞，他說，「中亞國家主權、安全、獨立、領土完整必須得到維護，中亞人民自主選擇的發展道路必須得到尊重，中亞地區致力於和平、和睦、安寧的努力必須得到支持。」六國去年宣布建設中國-中亞命運共同體，習近平指出對此要做到「守望相助、共同發展、普遍安全、世代友好」的「四個堅持」，這亦是其主旨講話的題目。

習近平表示，堅決反對外部勢力干涉地區國家內政、策動「顏色革命」，保持對「三股勢力」零容忍，着力破解地區安全困境，攜手建設一個遠離衝突、永沐和平的共同體。

在講話中，習近平着重就中國同中亞國家合作提出「八點建議」，包括加強機制建設、拓展經貿關係、深化互聯互通、擴大能源合作、推進綠色創新、提升發展能力、加強文明對話、維護地區和平。他表示，中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全和反恐努力，開展網絡安全合作。為助力中國同中亞國家合作和中亞國家自身發展，中方將向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和無償援助。能源合作方面，除發展能源全產業鏈合作，還提及加強新能源與和平利用核能合作。

五國元首：一帶一路10周年

建更緊密關係

新華社報道，中亞五國元首發言時，表示將以共建「一帶一路」倡議提出10周年為契機，構建更加緊密的中國—中亞命運共同體。各方歡迎並讚賞中國對中亞友好合作政策，願做大做強中國-中亞峰會機制，加強頂層設計和統籌規劃。五國元首亦提到，「堅定支持彼此選擇符合本國國情的發展道路，堅定維護各國主權、獨立、安全、領土完整等核心利益，堅決反對干涉他國內政」。

成果清單未涵軍事合作

會上習近平同中亞五國元首共同簽署《中國—中亞峰會西安宣言》，並通過《中國—中亞峰會成果清單》，該清單有三大類（主要合作共識和倡議、中方倡議成立的多邊合作平台、峰會框架內的多邊合作文件）共82項，當中並無軍事安全或防務合作項目，顯示儘管中方提出建議，但仍未達成相關成果。

六國元首會後共同見記者，習近平宣布，以舉辦這次峰會為契機，正式成立中國—中亞元首會晤機制，每兩年輪流在中國和中亞國家舉辦一次，並常設秘書處在中國。下次峰會將於2025年在哈薩克舉行。

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