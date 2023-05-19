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民營打工博物館步向歷史 屹立北京15年面臨拆遷 博物館日宣布閉館

【明報專訊】昨日是5‧18國際博物館日，成立15年、內地首個以「打工仔」為主題的民間公益性博物館——打工文化藝術博物館，因被納入北京東郊皮村拆遷範圍，宣布將於近期閉館。

本報記者昨天走訪位於北京東五環外的城中村皮村，500多米長的商業主街熙來攘往，穿越過多條街巷，進入清淨的皮村內部，博物館坐落一個琉璃廠對面，門口已經被噴上了大大的「拆除」二字。周邊村民表示，博物館所在小巷附近「公家的地都要拆」。街巷行人寥寥，對面廠房的外牆同樣寫上「拆」字，有破落的小院落被改成了簡易住宅。

「全國首家屬於打工人的博物館，就要成為『拆』字的最後一筆，無限期閉館了，這個事件也將寫進博物館的歷史。」微信公眾號「皮村工友」昨發布有關消息，透露博物館將於本周六（20日）舉辦告別式。皮村「工友之家」的組織者王德志婉拒接受採訪，表示「這事有點敏感」。

組織者稱「敏感」不受訪

據本報了解，博物館拆除是本次皮村拆遷規劃的一部分，至於館內相關展品，將暫時收藏起來。未來另找地方再辦博物館難度很大，目前也沒有找到落腳或接收的地方，資金方面亦有較大困難。

打工文化博物館是全國唯一由民間打工者創辦的公益博物館，由服務外來勞工的民間機構北京「工友之家」發起。2008年，在香港樂施會等機構的支持下，創辦人孫恒和工友們將舊廠房租下，收集了首批500件展品，並正式對外開放。

皮村九成人是外來打工仔，「工友之家」創辦人孫恒認為，外來務工者由農村進入城市面臨很多困難，需要更多人的互助合作，才能填補精神文化上的困惑和迷茫。不止展覽，「工友之家」一直為外來務工提供文化服務，包括工友影院、工友圖書館、打工子弟學校等。2012年創辦的「打工春晚」，請來前央視主持人崔永元義務主持。2014年成立了皮村文學小組，產生了范雨素等多名工人作家。

「工友之家」曾面臨逼遷

在內地，勞工組織一向「敏感」。「工友之家」自建立以來，多次面臨資金問題以及逼遷。在2012年，村委會曾派鏟車到「工友之家」的民工子弟同心學校門前施工。經過外界呼籲和抗議，包括崔永元在內的人士聯名上書教育部門，獲得不關閉的承諾。在2016年底，皮村村委會經房東通知「工友之家」解除租約，再一次引發風波，不少媒體和學者介入關注。在2021年，博物館通過眾籌的方式，籌集一年的房租等基本營運經費。

明報記者

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