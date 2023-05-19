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晤賴清德 卓慧思：台民主值保護

【明報專訊】台灣副總統賴清德昨會見訪台的英國前首相卓慧思（Liz Truss），表示在兩岸情勢緊張之際，卓慧思以行動表達挺台顯得更加珍貴。總統府發言人谷辣斯．尤達卡表示，總統蔡英文今天（19日）上午將接見訪問團，期盼透過面對面交流，雙方持續攜手強化全球民主韌性，為印太區域安全及台海和平穩定共同努力。

中央社報道，卓慧思16日抵台訪問5天，她昨會見賴清德致辭時，談到此行主因是相信台灣是一個非常蓬勃、值得保護的民主體制，也對台灣的經濟成長印象深刻，不管是半導體或是珍珠奶茶；英台之間應該建立更緊密的經濟連結，必須確保台灣有能力自我防衛。隨後，卓慧思赴訪台立法院，表示極權體制利用自由世界的平台散播不實訊息，英台都面臨類似情況，願攜手台灣應對挑戰。

正在台灣訪問的瑞典國會議員Markus Wiechel等人，昨會見蔡英文時表示，許多民主國家將台灣視為貿易、外交及民主伙伴，但台灣還是被排除在許多重要國際組織之外，令人難以接受。他稱非常贊同卓慧思在台所說「台灣是太平洋的燈塔」這一點，更確信必須持續與台灣的雙邊交流。

另據《聯合報》報道，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）17日表示，他將率領委員會成員訪問台灣的行程很快定案。

相關字詞﹕兩岸局勢 虛假信息 賴清德 卓慧思（Liz Truss）

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