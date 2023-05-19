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被問副手 侯友宜：郭台銘管中閔可攜手

【明報專訊】國民黨徵召新北市市長侯友宜參選台灣總統，副手搭檔受關注。他昨天（18日）表示，鴻海創辦人郭台銘是令人敬佩的企業家，台灣大學前校長管中閔是台灣的瑰寶，彼此有共同價值與理念，可攜手一起努力。民進黨新北市議會團則表示，侯友宜如果選總統就應辭市長職；侯友宜對此未正面回應，僅說台灣及新北息息相關，一定全力讓新北在這段時間往前走。

對於侯友宜的副手，傳出有人推薦前台大校長管中閔或鴻海創辦人郭台銘擔任。中央社報道，對於傳聞，侯友宜說，郭台銘長期對經濟貢獻讓人敬佩，原本不是政治人物，但這段時間願挺身而出守護台灣，企業家鍥而不捨的決心、犧牲、奉獻令人感動。侯也表示，管中閔擔任台大校長期間有守有為，得到許多師生的景仰，也是台灣的瑰寶，管中閔是令人敬佩與學習的對象，可一起為社會與對台灣的發展努力。

綠營促辭市長參選

藍營：賴清德也應辭職

針對侯友宜被國民黨徵召，民進黨團昨上午在議會舉行記者會，民進黨團總召集人鄭宇恩表示，侯友宜2018年辭副市長選市長，現在選總統也應辭職，不能接受侯友宜指派任何代理市長上台報告預算案及答詢。國民黨籍新北市議員江怡臻則表示，按民進黨邏輯，台灣值得更專心稱職的副總統，副總統賴清德應辭職參選。

侯友宜昨上午接受媒體聯訪，未正面回應民進黨新北市議會團的說法。有媒體報道，侯友宜將在9月或10月請假，可能比照前新北市長朱立倫2015年選總統模式，請假3個月並捐薪。侯友宜說，基於對台灣、社會使命，不但捐出自己，還會捐更多。

台灣民眾黨主席柯文哲參選2024總統，台北市前副市長黃珊珊昨透露，她已正式接下柯文哲的競選總幹事。

相關字詞﹕台灣大選 國民黨 副手 侯友宜

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