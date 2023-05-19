京8000字報告批美脅迫外交

8000多字報告陳述美國脅迫外交劣迹、手段和危害。劣迹方面對華篇幅最大，稱美國對華強徵關稅、技術封鎖、打壓中國高科技企業、炒作台灣香港新疆等問題、炒作新冠病毒「實驗室泄漏論」對華污衊抹黑。報告還為俄羅斯出聲，稱俄烏衝突爆發後，藉機拉攏歐盟和其他發達國家共同制裁俄羅斯，脅迫發展中國家選邊站隊。報告稱美國的脅迫外交手段繁多，包括電影電視等嚴重侵蝕了其他國家文化的獨立性和世界文化的多元性。

報告自稱旨在揭露美國脅迫外交惡行劣迹，讓國際社會進一步看清美國外交的霸權霸道霸凌本質。今年2月，中國也曾發布《美國的霸權霸道霸凌及其危害》報告。

英國《經濟學人》網站17日引述即將100歲的美國前國務卿基辛格認為，美國和中國應當學會共存。他對美中日益激烈的競爭感到震驚，擔心人工智能技術的快速發展將加劇兩國之間的競爭，亦不希望台海問題走向衝突，提議美國政府為局勢降溫，從而與中方逐漸建立信心和工作聯繫。