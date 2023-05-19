習：峰會開啟中國中亞關係新時代 達區域合作協議 昨唐朝儀式歌舞迎賓

新華社報道，習近平夫婦為貴賓舉行唐朝傳統迎賓儀式。哈薩克總統託卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和夫人扎帕羅娃、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫和夫人米爾濟約耶娃陸續抵達。

眾人在紫雲樓前互致問候並集體合影，隨後前往元功門舉行歡迎宴會。會上，來自中國和中亞五國的歌手聯袂演唱主題曲《美美與共》。宴會後，眾人共同觀看中國同中亞國家人民文化藝術年暨中國—中亞青年藝術節開幕式演出。

「歡迎中亞國搭中國發展快車」

習近平發表歡迎致辭指出，陝西是古絲綢之路的東方起點，見證了中國同中亞國家兩千多年的深厚友誼。中國同中亞國家建交以來，取得了舉世矚目成就，無論國際風雲如何變幻，始終相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏；深化中國—中亞合作，「是我們這代領導人着眼未來作出的戰略抉擇」，順應世界大勢，符合人民期盼；相信峰會將開啟中國中亞關係新時代，「我們誠摯歡迎中亞國家搭乘中國發展快車」。

與5國元首分別雙邊會談

繼哈薩克總統前日率先與習近平會談之後，昨日上午，吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙與習近平會談，下午烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統謝爾達爾也與習會談。各方昨日均提及峰會和中國—中亞機制重要，進一步烘托峰會氣氛。中國外交部稱，當天多場雙邊會議，是為今天（19日）的集體會議奠定基礎。

習近平與扎帕羅夫宣布，將中吉關係提升為新時代全面戰略伙伴關係。習近平指出，中吉要加大相互支持，特別是明確有力支持彼此核心利益，做相互信任、相互倚重的好朋友。扎帕羅夫表示，當前吉中關係「處於歷史最好水平」，吉方支持中方在台灣、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場堅定不移，共同促進兩國和地區安全與發展。

與拉赫蒙會談時，習近平指出，中塔雙方要深化全方位戰略合作，在涉及主權、獨立、安全、領土完整等核心利益問題上堅定相互支持，做彼此信賴的戰略伙伴。習近平在與米爾濟約耶夫會談時說，兩國要做彼此可以依賴、倚重的朋友和伙伴，又強調雙方要開展反恐和反干涉合作，為促進地區安全穩定作出應有貢獻。會見謝爾達爾時，習近平形容中國同中亞國家「唇齒相依、安危與共」，是命運共同體。中方期待同五國共同努力，開好此次峰會，推動中國—中亞合作穩步發展，維護中亞地區和平穩定與長治久安。

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