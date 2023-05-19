習：峰會開啟中國中亞關係新時代 達區域合作協議 昨唐朝儀式歌舞迎賓

【明報專訊】首屆中國—中亞峰會在絲路古都西安舉行，重頭戲的集體會議今日召開，國家主席習近平將發表主旨講話，達成區域性合作協議。昨晚，習近平和夫人彭麗媛在大唐芙蓉園為出席峰會的中亞國家元首夫婦舉行歡迎儀式和歡迎宴會。習近平致辭指出，中國同中亞國家關係實現從睦鄰友好到戰略伙伴，再到命運共同體的歷史性跨越，峰會將開啟中國中亞關係新時代。
新華社報道，習近平夫婦為貴賓舉行唐朝傳統迎賓儀式。哈薩克總統託卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫和夫人扎帕羅娃、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統謝爾達爾．別爾德穆哈梅多夫、烏茲別克總統米爾濟約耶夫和夫人米爾濟約耶娃陸續抵達。
眾人在紫雲樓前互致問候並集體合影，隨後前往元功門舉行歡迎宴會。會上，來自中國和中亞五國的歌手聯袂演唱主題曲《美美與共》。宴會後，眾人共同觀看中國同中亞國家人民文化藝術年暨中國—中亞青年藝術節開幕式演出。
「歡迎中亞國搭中國發展快車」
習近平發表歡迎致辭指出，陝西是古絲綢之路的東方起點，見證了中國同中亞國家兩千多年的深厚友誼。中國同中亞國家建交以來，取得了舉世矚目成就，無論國際風雲如何變幻，始終相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏；深化中國—中亞合作，「是我們這代領導人着眼未來作出的戰略抉擇」，順應世界大勢，符合人民期盼；相信峰會將開啟中國中亞關係新時代，「我們誠摯歡迎中亞國家搭乘中國發展快車」。
與5國元首分別雙邊會談
繼哈薩克總統前日率先與習近平會談之後，昨日上午，吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙與習近平會談，下午烏茲別克總統米爾濟約耶夫、土庫曼總統謝爾達爾也與習會談。各方昨日均提及峰會和中國—中亞機制重要，進一步烘托峰會氣氛。中國外交部稱，當天多場雙邊會議，是為今天（19日）的集體會議奠定基礎。
習近平與扎帕羅夫宣布，將中吉關係提升為新時代全面戰略伙伴關係。習近平指出，中吉要加大相互支持，特別是明確有力支持彼此核心利益，做相互信任、相互倚重的好朋友。扎帕羅夫表示，當前吉中關係「處於歷史最好水平」，吉方支持中方在台灣、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場堅定不移，共同促進兩國和地區安全與發展。
與拉赫蒙會談時，習近平指出，中塔雙方要深化全方位戰略合作，在涉及主權、獨立、安全、領土完整等核心利益問題上堅定相互支持，做彼此信賴的戰略伙伴。習近平在與米爾濟約耶夫會談時說，兩國要做彼此可以依賴、倚重的朋友和伙伴，又強調雙方要開展反恐和反干涉合作，為促進地區安全穩定作出應有貢獻。會見謝爾達爾時，習近平形容中國同中亞國家「唇齒相依、安危與共」，是命運共同體。中方期待同五國共同努力，開好此次峰會，推動中國—中亞合作穩步發展，維護中亞地區和平穩定與長治久安。
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