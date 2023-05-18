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習闡中國中亞機制 着眼今後互利共榮 華學者：俄陷侵烏泥沼 中亞覓強鄰尋新發展動力

【明報專訊】首屆中國—中亞峰會今起一連兩日在西安上演，中亞五國元首齊聚絲路古都，出席由中國國家主席習近平主持、官方定義為「具有里程碑意義」的這場峰會，背後伴隨着美俄和中國在中亞影響力的此消彼長，亦突顯中國對這一地區的戰略重視。昨日在會見先行到訪的哈薩克總統托卡耶夫時，習近平已提出對中國中亞合作新機制的構想，即「着眼各國當前需要和未來發展，加強互利合作，助力共同繁榮」。學者指出，北京希望優先提升和中亞的政治信任關係；而俄烏戰爭爆發一年後，中亞國家亦將目光轉向中國，尋求新的發展動力。

明報記者 劉曉宇 沈燕媚

習近平與托卡耶夫的會談亦在西安舉行，席上他並向托卡耶夫致以70歲生日祝福。雙方率先簽署經貿、能源、交通領域的多項雙邊合作文件，包括簽署兩國政府間互免簽證協定、《中哈政府間產能與投資合作規劃》，商定互設文化中心，探索並研究第三條跨境鐵路、增設鐵路口岸的可能性等。作為中亞綜合國力最強國領導人，托卡耶夫亦提及要充分利用中國—中亞機制，共同促進地區安全、穩定和發展。

今年中國首個「重大主場外交活動」聚焦中亞有迹可循。習近平10年前出訪哈薩克時，首次提出「一帶一路」倡議。疫下三年，習近平首次踏出國門，便是去年9月出訪中亞。近年來中國同中亞交往頻密，2020年六國建立外長定期會晤機制，2022年初舉行建交30周年視像峰會。同年6月第三次外長會上，決定建立六國元首會晤機制，首屆峰會由中方舉辦。

除了中國官方介紹的峰會大致日程（見表），中亞各國會前也預告本國相關議題。如烏茲別克期待討論中吉烏鐵路的建設；土庫曼當地媒體報道指，總統別爾德穆哈梅多夫會提出「鋪設土中天然氣管線第四條分支」的問題，而這需要與塔吉克方面攜手努力。

最受關注的「重大國際和地區問題」當數俄烏戰爭。而曾是蘇聯加盟共和國的中亞各國，原本對這場戰爭態度謹慎，在戰事爆發一年後則更加積極尋求國防和戰略自主。

長期以來，俄羅斯對中亞的經濟、安全有強大的影響力。不過隨着俄烏戰爭爆發，中亞國家需要尋求新的發展動力。中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所研究員肖斌對本報表示，俄羅斯在烏克蘭的戰爭狀態，削弱了其在中亞的影響力。

俄曾反中吉烏建鐵路 去年鬆口

中吉烏鐵路項目便是一個例子。中國、吉爾吉斯、烏茲別克早在1997年簽署備忘錄，然而遭俄羅斯反對遲遲未有進展。鐵路一旦竣工，連接中國和波斯灣及歐盟國家的運輸路線將縮短約900公里，運輸時間減少7至8天，成為中國打造「歐亞大陸橋」的一條重要支線；同時亦繞過俄羅斯，形成中吉烏直接鐵運連結。

直至去年5月，受俄烏戰爭內外影響的俄羅斯總統普京，終於鬆口表示不再反對該項目。吉爾吉斯總統扎帕羅夫去年9月受訪時稱，中吉烏鐵路可能在2023年秋季開工。不論峰會是否釋出實質進展，它都是中國和中亞未來經貿合作的一大重點。

「現在俄羅斯經濟下滑、全球經濟疲軟，中亞需要選擇更多合作發展的機會。」肖斌指出，北京在俄烏戰爭中也得到經驗：構建睦鄰友好的周邊關係具有戰略意義，「俄羅斯周邊關係搞不好，成為其強國夢的障礙」。去年1月，中國同中亞五國建交30周年視像峰會上，習近平提出「深耕睦鄰友好的示範田、建設高質量發展的合作帶、強化守衛和平的防護盾」等五點建議。秦剛近日發言提到，中國同中亞五國是命運與共的「好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟」。肖斌認為，北京希望與中亞建立的「四好關係」，是五點建議的進一步深化，其背後就是提升戰略政治信任關係。

肖斌表示，在政治信任上，以前俄羅斯對中亞影響大，這次峰會北京希望優先提升政治信任關係。除此以外，中亞在中國全方位外交佈局中的地位將提升，因為中亞國家不僅是共建「一帶一路」的重點合作地區和重要合作伙伴；在安全上，中國近年提出新型的綜合國家安全觀，要提升中亞國家反對外部勢力干涉的能力。

學者關注中國在中亞軍事影響力

「過去中國忌憚俄羅斯」，但如今形勢已經不同。台灣中亞學會秘書長侍建宇亦對「德國之聲」指出，中亞傳統上被視為俄羅斯勢力範圍，過去數十年來，北京在該區域不斷加深影響力，目前還差「軍事安全層面」這塊拼圖。中國—中亞峰會的另一個看點是，中國在中亞的軍事影響力會否擴大，包括在武器販售、軍事培訓等方面的合作會不會進一步深化。

美勢力中亞退場 中國擴合作空間

另邊廂，美國2021年從阿富汗撤軍標誌其在中亞的勢力退場，亦為中國創造了和中亞的合作空間。蘭州大學「一帶一路」研究中心教授朱永彪對《環球時報》提及，撤軍讓「干涉中亞地區的外部勢力減少」，中國與中亞合作空間比以前更大。另一方面，隨着中亞國家在美國地緣戰略軌道中的地位下降，以及中亞國家認識到發展多元平衡外交的重要性，中亞國家與中國合作的意願也有所增強。

被指踩俄後院 官媒引俄專家降溫

中俄友誼則在此時被置於微妙語境。外界形容峰會如「直踩俄後院」，中國外交部幾番重申無意爭奪勢力範圍，官媒新華社也引述俄方專家說法「降溫」，對方坦言峰會表明中國在中亞影響力越來越大，但不會看到兩國為此展開激烈角逐，「俄中在中亞的根本利益是一致的。中亞各國與中國的合作不是為了激怒俄羅斯，而是為了改善自身的政治和經濟地位。」很顯然，在國際政治博弈中，進退已因時勢注定，唯看舞台之上的參與者，如何譜出新一波浪潮。

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